手指過勞致又腫又痛？嚴重可令功能退化！中醫針灸可改善，康復前勿做呢件事

全球復常，大家都從回工作崗位，有的，跟之前一樣忙，有的，比之前更忙。意志堅強的朋友，一定會兵來將擋，將工作做到最好，結果意志撐得過去，但身體卻受不了，Helen便是其中一人。

Helen苦著臉說：「譚博士你好，我的手指又腫又痛，尤其是食指和拇指，早上起床後僵硬不適，有時又突然間活動失靈，好像發軟蹄一樣痠軟無力。我聽人說手指麻痹或感覺異常可能是中風的跡象，又或者是頸椎出現問題，所以急著找你看看，我究竟出現了甚麼問題？」

經詳細診斷後，我答：「不用太擔心，你既非中風，也非頸椎病，只是手指長期過勞而出現的痛痹炎症，可能跟你日常生活需要長時間使用拇指和食指有關，於是導致骨關節出現勞損炎症。可惜，你不但沒有讓雙手好好休息，還繼續勞損，活動創傷令骨關節周圍出現水腫、壓迫，經絡堵塞，當壓迫到神經便會出現不通則痛，甚至麻木不仁，所以實在要讓手指和關節們好好的放放假，否則會有後遺症。」

Helen嘆口氣，道：「莫說是放假，真的做到近乎斷氣……」

Helen 再續：「你說得對，我手指的確是長期勞損而導致不適。你知我們做秘書的經常電腦和手機工作，為免影響工作，人家打機網購我都可免則免，就是不想傷手又傷神。可惜，由於復常的關係，老闆忙得要命，當然我也不例外，好多時都要帶著工作回家再處理。沒完沒了的工作，不但雙手勞損，就連基本休息都不足，不過為了生活，又有甚麼辦法呢？

譚博士，剛才你說過會有後遺症，最壞情況如何？ 」

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我答：「由於局部組織長時間勞損，會造成經絡堵塞，氣滯血瘀，骨關變形、移位、骨刺，甚至功能退化。」

Helen 緊張地問：「退化了是否沒辦法醫？」

我答：「那又不一定，好多時雖然退化了，但經過適當的治療，還是可以重新恢復過來，但是……要醫，何解要等到退化了才醫，而不選擇及早治療？」

Helen拿出手機，看著時間表，並說：「我怕忙，抽不到時間覆診。」

我答：「病向淺中醫，少問題可以好快治癒，之後便自由，去到問題嚴重時，必定要花更多時間和心機，也未必能獲得理想效果，這是常識吧！」

Helen 問：「可以怎樣治療？」

我答：「針灸。

針刺：手三里、合谷和陽池等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

Helen 說：「平時有甚麼需要注意的？」

我答：「建議無論滑手機或使用電腦，最好每用半小時，就休息十分鐘，未康復前，別提重物，免得造成二次創傷。」

Helen 答：「好，為了雙手，我會配合。」