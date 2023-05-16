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16/05/2023

煩惱事十常八九！切切切有助減壓！夏日清心安神素食譜：絲炒合百！

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　「近來有一些煩惱的事，教我忍不住狂在吸。」 對桌的朋友A，邊跟我說話，邊吞雲吐霧的。看著他菸接菸的，平常不太會吸菸的他，今天真的抽得有點狂。看著那呼出來，一圈又一圈的煙，彷彿能一併地，把心裏的煩惱事，隨風而送走。假如一切煩人的事情，真的能隨那吐出來的煙霧而散，這有多好呢？！

 

　　「這麼晚了，你在開車喔？！」 深夜時分，大多數的人，不是在睡覺，就是在家中休息。相較於白天，這個時候，馬路上的車輛少得很，路況順暢得多。為生意而憂心忡忡的朋友B，一個人開著心愛的車，跑過一圈又一圈。期望可以利用時速，換取一下子的安靜。一個人待著，好好思考的空間。

 

　　「在做菜嗎？ 不是剛剛吃過飯了嗎？」 接二連三發生了很多事，處理一輪又一輪。在心力交碎的一刻，朋友C走進廚房，拿起菜刀，用力的切下去。一下子，薑片變成了絲；紅蘿蔔，也變成絲。全神貫注地，低著頭，目不移視的，默默地把所有食材切成絲。「這樣可以分散注意力，幫忙減壓一下下啦。」 朋友C邊解釋邊細心地切著。

 

註：吸菸對身體無益，駕駛要注意安全，做菜切東西時也要小心點喔～

 

 

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