  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

15/05/2023

IKEA指定分店推優惠！指定梳化7折、油壓床架勁減$1,600、$16食可愛甜品！即睇邊間分店及時間

#IKEA #IKEA產品 #IKEA銅鑼灣分店 #銅鑼灣 #優惠 #產品 #勁減 #甜品 #優惠價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　很多人假日都愛到IKEA走走，除了可以買到生活用品或傢俬拼湊出個人化的家之外，IKEA的產品價格都較相宜。最近，IKEA銅鑼灣分店開業30周年，為了答謝顧客，所以連續三星期推折扣優惠及相應的活動，多款人氣精選家品低至7折。

 

　　IKEA銅鑼灣店由即日起至5月28日買指定21款精選家品，即時會有限定優惠，當中包括多款人氣產品：梳化、寢具、房間佈置、以及「鯊鯊」公仔等等。即看一看部分優惠產品！

 

IKEA銅鑼灣店優惠│1.ANGERSBY兩座位梳化：7折

 

　　ANGERSBY兩座位梳化以淺灰色為主調，設計簡約百搭，在扶手側邊有實用小口袋，可以放到一些小物，例如遙控器。而今次IKEA銅鑼灣店優惠中，原價為$1,690的ANGERSBY兩座位梳化都有7折，折後價錢為$1,183。

 

 

IKEA銅鑼灣店優惠│2.DANAS特大雙人油壓床架：勁減$1,600

 

　　IDANÄS特大雙人油壓床架包含略帶斜度的厚床頭板，床下有大容量貯物空間，令大家更易收納，而貯物空間最特別之處是有保護襯里，令物品不會直接碰到地板，不易沾塵。而今次原價$5,590的IDANÄS特大雙人油壓床架折後為$3,913，勁減$1,600。

 

 

IKEA銅鑼灣店優惠│3.BLAHAJ鯊魚毛公仔

 

　　IKEA的人氣的毛公仔BLAHAJ鯊魚物料舒適，並經過多次嚴格的洗滌程序，令小朋友的玩得安心。而原價$179.9的鯊魚毛公仔都有7折，折後為$125.9。

 

 

　　另外，仲有多款精選家品低至7折，包括原價$990的BRIMNES書架只售$589.9；原價$1690的EKEDALEN伸延餐枱只售$1,183；原價$1190的MILLBERGET旋轉椅只售$829.9等等。

 

 

下一頁：優惠價食超可愛小熊甜品

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#IKEA #IKEA產品 #IKEA銅鑼灣分店 #銅鑼灣 #優惠 #產品 #勁減 #甜品 #優惠價

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk