快活保養 | 代糖有伏！人工代糖甜度高過砂糖180至2萬倍！減肥不成，反會愈吃愈甜、增糖尿、血壓高等風險？

喜歡吃甜品的友人A聽完我說糖是很多疾病的元凶後，揚言為到健康、為到身型：「我要徹底戒糖！」過了一排再相聚，看見她喝咖啡時從手袋裏拿出兩包代糖倒進杯裏，我瞪大眼睛問：「你幹嗎？」她答：「戒糖吖嘛！所以用代糖囉！」

我相信有很多朋友也像A一樣，以為代糖是減肥、戒糖或健康的選擇，實則非也。於2010年6月刊登在 The Yale Journal of Biology and Medicine的一篇學術研究指出，持續用人工代糖如aspartame（阿斯巴甜）, saccharin（糖精）and sucralose（三氯蔗糖）的研究對象， 嗜甜和嗜食的傾向（craving for sugar and food）比不用人工代糖的人更要高。亦有研究指出，人工代糖會擾亂胰島素分泌，久而久之，身體會對它們產生對抗性，於是愈吃愈甜，兼且很容易肚餓，吃完又不覺飽，很快又想再吃。所以，若一心以為人工代糖是幫助戒糖的恩物，那就大錯特錯了。人工代糖的甜度比普通砂糖高180至20000倍，吃慣了，它們會令味蕾習慣了那種高甜度而令我們變得愈吃愈甜。

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陸續已有更多研究發現人工代糖對身體的傷害也不少。加拿大University of Manitoba 教授Meghan Azad在2017於 Canadian Medical Association Journal發表研究論文，代糖並沒有減肥的益處，反而有較高機會出現血壓高、心臟病丶糖尿、新陳代謝、腸道細菌、增加體重和癡肥等問題。2019 年，兩位哥倫比亞大學教授 Hannah Gardener 和 Mitchell S.V. Elkind發現人工代糖增加中風風險。2021 年於Environmental Health期刊發表的 “Aspartame and cancer–new evidence for causation” 研究中，兩位Boston College 的教授， Philip J. Landrigan 和 Kurt Straif, 也找出了另一常見代糖 Aspartame（阿斯巴甜）與癌症的關聯，並呼籲人們要重新檢視人工代糖的安全性。