消委會｜30款成人紙尿片／紙尿褲／尿滲墊大比併！尿片得一款獲5星！近半數透氣度低！屈臣氏、Topvalu易回滲？

長者身體機能退化，部分或面對大小便失禁的問題，需使用成人紙尿片、紙尿褲或尿滲墊等產品解決煩惱。這些護理產品長期緊貼皮膚，透氣度、吸濕力等性能不只影響舒適度，如果產品性能表現欠佳，還可能帶來皮膚過敏、甚或皮膚炎、尿道炎等危機！

消委會近日就市面上30款成人紙尿片、紙尿褲和尿滲墊進行測試，發現有13款樣本透氣程度低，有2款產品回滲嚴重，另有1款滲漏量多，或令到長者使用時感到悶熱或不舒服。消委會過去調查發現，逾9成受訪院舍每日需為卧床長者更換尿片6至8次，長者對此類護理產品需求高，照顧者應怎樣選擇，才能覓得性價比高的產品呢？



是次測試樣本包括15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲和5款尿滲墊，消委會就其滲透性能、透氣度、衞生程度等進行評估。結果發現，「安心寶 至尊裝成人紙尿片」和「WhiteIndustry 韓國Care金裝成人紙尿片」的總評達4.5分或以上，平均每片分別售$5和$6.2，而每片售價最高的尿片樣本「安加適 彈性金裝成人紙尿片日用」，總評只得3分，結果再次反映價錢與產品質素沒有必然關係。





（消委會圖片）





安心寶 至尊裝成人紙尿片

（網上圖片）





WhiteIndustry 韓國Care金裝成人紙尿片

（網上圖片）



屈臣氏、Topvalu 紙尿褲易回滲



尿片、尿褲長時間與皮膚接觸，如果吸收層未能有效鎖着已吸收的液體，尿液回滲至表層，就會大大影響使用時的舒適感，並有可能使令到皮膚和敏感部位受細菌感染。消費者應選擇回滲量低的產品，當回滲量愈低，樣本表面愈乾爽。而相關標準要求的樣本回滲量為30克或以下。



測試結果發現，尿片、尿褲的回滲程度參差，尿片樣本的平均回滲量為0.1克至13克，當中有7款產品表現較佳，平均回滲量少於0.5克，包括「安心寶 至尊裝成人紙尿片」、「加零一 成人護理褲綿柔透氣」、「德寶123 成人紙尿片」、「柏力 成人紙尿片」、「包大人 親膚防漏紙尿片 （日間使用）」、「小確幸 成人紙尿片」和「萬寧 成人紙尿片 （升級版）」。而「屈臣氏 成人紙尿褲」表現較遜色，平均回滲量最高，達13克，但仍符合相關標準的要求。





屈臣氏 成人紙尿褲

（網上圖片）



至於紙尿褲樣本方面，平均回滲量由0.1克至20.1克，「ABENA ABRI Flex Premium LI」、「倍樂 成人舒爽褲」、「一級幫 金裝成人紙尿褲」、「一定妥 成人日用褲（加柔新裝）」和「包大人 活力褲日用型」的平均回滲量少於0.5克，表現出色；而「Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用 」的平均回滲量較差，達20.1克，為所有樣本中最高。





Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用

（網上圖片）



Topvalu紙尿褲易滲漏 安加適和添寧尿滲墊不透氣



尿片和尿褲的防漏表現亦重要，若尿液不慎滲漏弄污衣物，或引起尷尬及不便。消委會指出，大部分尿片和尿褲樣本都沒有滲漏或只有輕微滲漏，僅「Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用 」的平均滲漏量比其他樣本多，表現較遜色，但仍符合相關標準的規定。



而尿滲墊用來吸收少量滲出的尿，而非如尿片和尿褲一樣用作應付排尿，其吸收性能較重要，是次測試樣本的吸收表現均出色。



紙尿片、紙尿褲和尿滲墊長期使用，不只要防漏，還需兼具透氣，避免因出汗或排尿後產生的「濕氣」而使皮膚感到焗熱和黏膩，透氣度差的話，夏天天氣炎熱時還有可能焗出紅疹。15款紙尿片中，有11款不透氣，僅「安心寶 至尊裝成人紙尿片」、「WhiteIndustry 韓國Care金裝成人紙尿片」和「加零一 成人護理褲綿柔透氣」透氣表現較佳，穿着時會較舒適。





加零一 成人護理褲綿柔透氣

（網上圖片）



而尿褲樣本的透氣度不俗，有4款達最高5分，包括「ABENA ABRI Flex Premium LI」、「リフレ LIVEDO はくパンツ夜用スーパー成人紙尿褲」、「一級幫 金裝成人紙尿褲」和Topvalu 成人紙尿褲うす型パンツ長時間用 」。



尿滲墊樣本則表現參差，「Refré Light Incontinence Pads（For Men）」、「Topvalu さらさら吸水`パツド（長時間/夜用）」和「倍樂成人舒爽墊35cm」達4分以上，而「安加適 無憂墊Pad」和「添寧 護妳墊discreet（加強型）」則完全不透氣，表現不理想。「零滲漏」和高透氣度是魚與熊掌，兩者不能兼得嗎？綜合測試結果發現，「添寧 安心活力褲日用型」和「喜舒樂 長時間成人紙尿褲（安全防護型）」透氣度較高，同時沒有任何滲漏，顯示兩者其實可並存。





添寧 安心活力褲日用型

（網上圖片）





喜舒樂 長時間成人紙尿褲（安全防護型）

（網上圖片）



另外，消委會從「松鶴成人紙尿褲」檢出少量真菌，而在「包大人 親膚防漏紙尿片 （日間使用）」、「松鶴成人紙尿褲」、「屈臣氏 成人紙尿褲」和「護身寶 穿著式成人紙尿片」檢出少量游離甲醛。儘管檢出量全部低於相關標準要求上限，但尿片和尿褲始終直接接觸使用者的皮膚和敏感部位，而且接觸時間不短，仍有機會刺激皮膚，嚴重更可能出現過敏性皮膚炎。



下頁：全部30款產品表現如何？即睇各項產品的總評分！