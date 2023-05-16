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16/05/2023

4.4萬戶停電調查報告出爐 後備電纜通電致短路 標示不清警覺不足

#港燈 #停電
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　　【晴報專訊】港島多區上月19日凌晨發生大停電，4.4萬名港燈用戶受影響。港燈昨向政府提交詳細調查報告，指事故起因為數碼港電力開關站的工程人員，在進行氣體絕緣開關設備翻新調試期間，後備電纜不慎通電，引發連串反應，致南丫發電廠2機組要關閉，須中斷部分用戶供電。

 

　　港燈強調，今次是30多年來罕見的嚴重事故，停電時間介乎33至48分鐘，向客戶致歉，亦承認事故與圖則和現場標示不清、工程人員警覺性不足有關，提出7項改善措施，包括暫停所有輸電設備翻新工程、7月把後備電纜完全與系統分離等，惟管制協議下的賞罰機制，則指現討論言之過早。

 

 

港燈指當日一條後備電纜錯誤通電，引發「三相故障」。(網上圖片)

 

　　港燈營運董事鄭祖瀛昨就事件向客戶致歉，指是近30年來最嚴重事故，對此感遺憾，會汲取教訓。他指，調查後顯示當日0時45分測試數碼港電力開關站翻新設備時，因一條後備電纜錯誤通電引發「三相故障」，引起連串反應致發電量不足，需暫停部分客戶的供電約33至48分鐘。

 

港燈營運董事鄭祖瀛就30年來最嚴重事故，向客戶致歉。

 

南丫發電廠2機組手動關機

 

　　港燈輸配電科總經理葉崇泰解釋，涉事的開關站內設備在3月22日至4月18日完成更新後，事發時正進行測試，但由於錯誤令一條於2009年供電網絡更新後停用並封存的後備電纜通電，導致大量能量流向地下形成短路，整個供電系統的電壓在約半秒內跌至接近0，港燈與中電的3組海底聯網電路亦按機制中斷。

 

　　他稱，南丫發電廠內2台機組輸出功率大降，致需手動關機，令總發電量不足負荷而觸發「低頻減載」，即分區變電站的保護裝置按計劃中斷部分客戶供電，以穩定系統頻率；當情況穩定後，港燈在當日凌晨1時22分恢復與中電聯網系統的連接，並逐步恢復供電，至1時37分完成。

 

涉事工程師調職後勤

 

　　他強調，港燈電力保護系統運作正常，發電廠人員判斷亦正確，惟調查發現，工作人員使用的電路圖未清晰標註連接了後備電纜電路，現場亦未有明確標示，且有防火箱妨礙工程師確認是否有連接後備電纜，亦未曾進行複查。鄭祖瀛認為，涉事工程師本身警覺性不足，因如沒接駁電纜就不會有防火箱，但如現場標示清晰，工程師亦不需再作求證，故不涉及單一責任，如管理系統做好就不會發生問題；而涉事工程師已被調到後勤部門，直至他恢復信心並通過考核才復職。

 

港燈輸配電科總經理葉崇泰指，事發時南丫發電廠2台機組輸出功率大降。

 

　　葉表示，港燈將暫停所有輸電設備翻新工程，直至完成更新指引；又會在生產商協助下，將已停用的後備電纜與供電設備完全分隔。至於如何補償客戶，鄭指管制計劃協議的賞罰機制是按年度計算，非建基於單一事件，現時討論言之過早。環境及生態局及機電署指已接獲港燈報告，將在獨立第三方專家協助下仔細審研。

 

學者：人為錯誤 責無旁貸

 

　　香港大學電機電子工程系高級講師霍偉棟表示，今次事故涉及電路圖紙標示不足，有人為錯誤是責無旁貸。港島區民建聯立法會議員梁熙表示，疑負責工程人員違《電力條例》第12條，列明須做好檢查及信納安全才可通電，當局需研究港燈和有關人員有否違例。

 

轉載自: 晴報

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