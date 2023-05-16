AI代你，還是你代AI？

去年11月，OpenAI的ChatGPT這種生成式（generative）AI聊天機械人技術面世，震撼世界。其後，美國科企紛紛在AI技術領域上你追我趕，哪怕只是宣布涉及AI「新」發展，市「夢」率雖貴，勝在有炒作價值。半年過去，ChatGPT概念有甚麼新搞作？



有人形容，今年會是生成式AI的關鍵年，至少在中國如是。這場AI概念戰率先由百度(09888)的「文心一言」於3月16日打響戰鼓，而阿里巴巴(09988)旗下阿里雲的大語言模型（LLM）「通義千問」也在22天後推出，即使當時只邀請企業進行體驗測試，但阿里總算是亦步亦趨。

其後，有商湯(00020)、知乎(02390)、昆侖萬維(SZ:300418)、科大訊飛(SZ:002230)，乃至毫末智行首個應用GPT技術的自動駕駛模型「雪湖．海若」等，都是在4月中前，即百度「文心一言」面世僅1個月內，其他科企便有項目回應，好不熱鬧。

壟斷戰可決雌雄

除了要鬥快搶佔AI大模型市場之外，創科企業要贏，先決條件是算力，還需要海量的資訊，以供AI學習。北大深圳研究院5G&6G課題組組長胡國慶更強調AI的應用生態，認為科企要在整個領域都跑贏很難，只要在一、兩個細分市場中，搶佔到一席位已是成功。

（istock）

今時AI或ChatGPT、LLM的發展就像90年代PC作業系統的競爭一樣，正朝向壟斷的趨勢發展。當某個AI模型或作業系統壟斷市場後，它便會較其後進入市場的競爭對手有更大的優勢。如投資者有興趣於科企，便須注意。

科企在AI或ChatGPT的技術領域上逐鹿，未必就能在短期內分出高下，但當這些技術在不同行業、不同領域上應用，便即時影響到打工仔的飯碗。

高盛：影響全球3億飯碗

由於生成式AI能夠根據用戶輸入的提示，生成文本、圖像及其他內容，不少打工仔就擔心，自己的「芝士」會被偷走，工作會被AI取代。高盛近日一份報告指出，全球有3億個職位，即相當於整個美國的人口數目，會受AI和自動化的影響，例如辦公室和行政支援的職位等。

財經外媒《視覺資本家》（Visual Capitalist）的平面設計師夏偉（Harrison Schell）以訊息圖（圖一至三），簡明表達了OpenAI於3月做的一份有關生成式AI與LLM的應用，如何影響勞動力市場的調查結果。

10個工人8個弊

OpenAI的調查發現，美國有八成打工仔的工作，至少有10%的任務都可由AI完成（或輔助）。即是10個工人中，有8人都會受影響。8人中，2人會有一半的工作受影響；其餘6人則會有一成或以上受影響（圖一）。

人工高、需要大學或以上學歷、在職培訓時間少、撰稿及寫作、程式編寫、常規及重複的工作等最受影響；反之，人工較低、正規教育學歷低、需要多個小時在職培訓的工種、製造業、農業、採礦等，以及需要科學和批判思維技巧的工種，便較不受影響（圖二）。

具體來說，最受影響的職業是：傳譯及繙譯員、調查研究員、寫手及作者、公關專才、區塊鏈工程師、校對及改稿員、會計師及審計員等，而最不受影響的則是：運動員、修車師傅、水泥匠、廚師、石匠等（圖三）。

若問ChatGPT有多「聰明」，大家只要看看OpenAI報告中，它應考各種專業及學術試，例如SAT、大律師執業試及各項大學先修課程（AP）考試的成績，便可知道它的威力（表）。

無獨有偶，美國AI權威、SingularityNET的創辦人兼CEO，Ben Goertzel也估計，AI可能會在未來幾年內，取代人類八成的工作。Goertzel專研有人類認知能力的通用人工智能(Artificial General Intelligence，AGI)，他指AGI更聰明，在遇上突發或未知的情況時，能夠像人類一樣靈活應對。

老闆：員工須有新技能

不管大家接受與否，AI、AGI會偷打工仔「芝士」的趨勢已成。根據LinkedIn的數據，上年增長得最快的5項AI相關技能是:答問、分類、推薦系統、電腦視覺及自然語言處理，而微軟最新發表的一份工作趨勢報告，相信對一眾打工仔會有啟示。那份報告是微軟在今年2月至3月間，31個市場的3.1萬人進行調查的結果。

報告指出，全球和亞太區分別有82%及85%的管理層表示，在由AI驅動的未來，員工需要3大新的核心技能:分析性判斷能力、靈活性及情緒智商（EQ），其餘依次為:求知慾、資訊偏誤識別及處理，以及提示並授權AI，共6項的技能。

你對LinkedIn及微軟以上逾10項技能有多少認識和掌握？既然AI已開始重塑勞動力市場的生態，打工仔與其整天擔心飯碗，還不如積極擁抱轉變，掌握新技能，做AI難以取代的工作，成為AI難以代替的人。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）