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16/05/2023

消委會揭網購騙案2大手法！店主回覆「已PM」可能係伏？點識穿彈票黨？即睇6大網購Tips

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Text: Sammy Leung

　　科技發達，網上購物興起，大家購物可以在網上解決，不用次次到親身到現場。自從疫情後，愈來愈多人使用網上購物，因為真的太方便了。隨著網上購物的發達，很多騙徒就轉移陣地至網上進行詐騙，近幾年的網購騙案不斷上升，今次消委會就帶大家了解網購騙案的2大行騙手法，更會有5大網購建議，大家都可以看一看，提一下身邊常網購的朋友吧！

 

　　很多人都會網上購物，亦有很多騙徒在網上進行詐騙，消委會翻查過去5年警方數字，接獲的網上購物騙案從2018年的2,187宗，增加至2022年的8,135宗，5年間升幅多於3倍。哇！真的是一個相當可怕的數字！消委會指，騙徒會在多個社交及購物平台出沒，騙案的高危貨品均是時令貨品，由疫情剛開始時的口罩、洗手液等抗疫物資，之後便是Staycation套票，以至最近演唱會門劵、外幣兌換服務等。

 

示意圖，很多人都會網上購物(圖片來源：Unsplash@Mimi Thian)

 

網購騙案2大常見行騙手法

 

　　消委會指，其中常見的騙案有2大行騙手法：

 

　　1.    騙徒假扮賣家在社交平台、討論區、買賣平台、開設專頁或假冒同名店舖出售貨品，以個人名義的「轉數快」帳戶收取貨款，之後失去聯絡或封鎖消費者的帳戶

 

　　2.    騙徒假扮消費者（或稱彈票黨），主動去接觸出售二手名錶、手袋等奢侈品的賣家，存入空頭支票或利用假入數紙瞞騙賣家，製造付款假象。賣家未有查閱銀行戶口的「可用結餘」，出貨後才發現貨款未成功到帳

 

下一頁：消委會網購6大Tips

 

 

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