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16/05/2023

【KK星期二】4月三頭馬車 VS 社會用電量有何啟示？| 美國大型基金重倉阿里京東跟得過？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地4月三頭馬車均遜預期，市場憂慮內地經濟復甦力度不足，惟零售總額及工業數據創近年高位，加上內地4月全社會用電量按年增長逾8%，且增長全面，市場對經濟增長前景毋須過分憂慮？百度(09888)截至中午收市升4%，報124.9元，公司於今日收市後公布業績，市場預計首季業績扭虧為盈，純利逾31億元人民幣，業績前景可看好？有美國大型基金重倉阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)，加上阿里去年財務報表獲美國證交會通過審查，市場憧憬中概股風險減退，對股價有多大利好作用？散戶可跟隨大型基金開始部署科技股？

 

 

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