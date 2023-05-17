粵衞健委：正籌備港醫護赴廣東交流 900港澳醫師內地行醫

【晴報專訊】醫管局昨起一連兩日舉辦研討大會，為疫後首次復辦實體研討會。現時除大灣區醫護來港支援外，廣東省衞建委代表在會上透露，港澳現有近900名醫師在內地行醫，正籌備讓香港醫護赴廣東交流，涉傳染病、感染控制及實驗室人員，而未來會續促進港澳藥品及醫療器械、保險及者醫療券相互「過河」。國家衞健委代表亦指，會鼓勵本港中醫回國執業。

港大深圳醫院正推動醫療項目「打包收費」，冀令收費更透明。（資料圖片）

大灣區內優質醫療共享將更普及。廣東省衞健委黨組書記和主任朱宏昨指，正籌備讓香港傳染病科醫生、感染控制科護士，以及實驗室人員赴廣東交流。他指，醫衞局局長盧寵茂任職港大深圳醫院院長期間，建設的醫療模式獲國內肯定，形容是港人「在內地辦醫典範」。現時港澳人士在廣東開設34間醫療機構，有549名港澳醫師獲內地執業資格，241人能短期行醫，「加起來將近有900人」。內地也有19間試點醫院，獲准使用港澳上市的進口藥品及醫療器械。

醫管局疫後首次復辦實體研討會

促進醫保醫療券「過河應用」

朱宏表示，未來有6大工作需要深化，包括加強在有政策優待地點，即前海、橫琴、南沙建設國際醫療合作中心，除推動醫療服務行業規則互通、深化中醫藥傳承及創新合作等，也要加強區內醫療人才交流、港澳醫療保險和長者醫療券「過河應用」。

朱宏

鼓勵港中醫回國執業

國家衞健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余艷紅則希望，日後可深化大灣區醫療合作，包括在中港建立中醫藥高地，支持香港建立首間中醫院，並鼓勵香港中醫回國執業，亦會支持香港與各地合作「共建健康絲綢之路」。

港大深圳醫院現任院長張文智指，院內目前有1,600張病床，日間門診有9,000人次求診，近日有香港患者為免苦等，特意跨境到醫院動關節手術，「我們模式與香港相近，對他們而言體驗沒不同。」另他指，正推動醫療項目「打包收費」，冀令收費更透明，醫院收入更有保證，且以膽石症為例，收費較國內其他醫院平30%，在醫保角度也能「省一點錢」，達到三贏局面。