  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

17/05/2023

粵衞健委：正籌備港醫護赴廣東交流 900港澳醫師內地行醫

#醫管局 #實體研討會 #醫護交流
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】醫管局昨起一連兩日舉辦研討大會，為疫後首次復辦實體研討會。現時除大灣區醫護來港支援外，廣東省衞建委代表在會上透露，港澳現有近900名醫師在內地行醫，正籌備讓香港醫護赴廣東交流，涉傳染病、感染控制及實驗室人員，而未來會續促進港澳藥品及醫療器械、保險及者醫療券相互「過河」。國家衞健委代表亦指，會鼓勵本港中醫回國執業。

 

港大深圳醫院正推動醫療項目「打包收費」，冀令收費更透明。（資料圖片）

 

　　大灣區內優質醫療共享將更普及。廣東省衞健委黨組書記和主任朱宏昨指，正籌備讓香港傳染病科醫生、感染控制科護士，以及實驗室人員赴廣東交流。他指，醫衞局局長盧寵茂任職港大深圳醫院院長期間，建設的醫療模式獲國內肯定，形容是港人「在內地辦醫典範」。現時港澳人士在廣東開設34間醫療機構，有549名港澳醫師獲內地執業資格，241人能短期行醫，「加起來將近有900人」。內地也有19間試點醫院，獲准使用港澳上市的進口藥品及醫療器械。

 

醫管局疫後首次復辦實體研討會

 

促進醫保醫療券「過河應用」

 

　　朱宏表示，未來有6大工作需要深化，包括加強在有政策優待地點，即前海、橫琴、南沙建設國際醫療合作中心，除推動醫療服務行業規則互通、深化中醫藥傳承及創新合作等，也要加強區內醫療人才交流、港澳醫療保險和長者醫療券「過河應用」。

 

朱宏

 

鼓勵港中醫回國執業

 

　　國家衞健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余艷紅則希望，日後可深化大灣區醫療合作，包括在中港建立中醫藥高地，支持香港建立首間中醫院，並鼓勵香港中醫回國執業，亦會支持香港與各地合作「共建健康絲綢之路」。

 

　　港大深圳醫院現任院長張文智指，院內目前有1,600張病床，日間門診有9,000人次求診，近日有香港患者為免苦等，特意跨境到醫院動關節手術，「我們模式與香港相近，對他們而言體驗沒不同。」另他指，正推動醫療項目「打包收費」，冀令收費更透明，醫院收入更有保證，且以膽石症為例，收費較國內其他醫院平30%，在醫保角度也能「省一點錢」，達到三贏局面。

 

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#醫管局 #實體研討會 #醫護交流

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk