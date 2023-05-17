《一舞傾城》首集大曬鹽花 李嘉肉緊侵犯蔡潔受傷見紅

【晴報專訊】無綫新劇《一舞傾城》前晚首播，飾演夜總會頭牌的蔡潔，被古惑仔李嘉「霸王硬上弓」意圖強姦，蔡潔的黑絲更被扯破；而艷福無邊的李嘉隨後又跟莊鍶敏「大戰」，場面相當重口味。

李嘉垂涎蔡潔美色，差點將對方「就地正法」。

蔡潔在劇中飾演當紅舞小姐，古惑仔李嘉為見她一面，捉了一班舞小姐入房虐待，逼使她入房坐枱。李嘉在房中擒在蔡潔身上意圖侵犯，更一手扯破對方的黑絲襪，畫面相當肉緊，幸好楊明及時趕到救了蔡潔。蔡潔說︰「拍呢場戲時我無整親，反而阿嘉手踭被張枱嘅玻璃整傷。記得拍咗第一take時，佢血流不止，大家都唔知點算好，呢個時候男人就會發揮好man嘅魅力，佢完全唔理個傷口，最後順利拍完。」蔡潔笑指大大隻的李嘉是大細路一名︰「我睇落弱質纖纖，阿嘉好大隻，但現實中佢只係細路仔，性格好可愛，有時反而我仲man啲。」

為演出舞小姐一角，蔡潔事前請教一位曾在夜總會工作的朋友，還參考了鍾楚紅的作品，她說︰「嗰個年代鍾意濃粧艷抹，衣着比較誇張，我好少咁樣打扮，事前擔心自己做唔做得到，於是搵咗好多當時美人嘅形象參考，其中一位就係鍾楚紅小姐。佢都演過類似角色，所以搵一啲佢嘅作品參考，佢真係太靚喇。」

蔡潔參考鍾楚紅的形象，穿上小背心大騷白滑肌膚。

莊鍶敏曬身材

除了侵犯蔡潔外，李嘉在首集亦跟飾演媽媽生的莊鍶敏幽會，只見莊鍶敏僅圍上毛巾，搽潤膚霜曬長腿，然後戴上面具的李線，十分性感。





莊鍶敏露香肩跟李嘉幽會，意識大膽。（電視截圖）