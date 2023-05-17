離巢26年回歸孖老公新劇談情 梁小冰有望加入《愛．回家》

【晴報專訊】港姐出身的梁小冰，是90年代的無綫當紅花旦，97年拍罷《鹿鼎記》後約滿離巢，其後北上發展，於2012年為香港電視拍《導火新聞線》。相隔26年，小冰回巢拍攝無綫新劇《逆天奇案2》，並與丈夫陳嘉輝演夫妻，兩公婆鏡頭前後繼續放閃。

小冰和嘉輝已是第四度合作。

陳展鵬、高鈞賢（Matthew）、梁小冰和陳嘉輝等昨日出席《逆天奇案2》拜神儀式。相隔26年回巢拍劇的小冰，直認一直有戲癮，難得遇上好劇本，便立即答應演出。小冰與嘉輝戲裏戲外都是一對，嘉輝賣口乖說︰「難得可以同老婆一路拍拖一路拍劇，一齊食飯盒都唔錯。」小冰透露今次角色很大挑戰，「我要演一個又老又落魄又滄桑嘅黑幫人士，大家要有定心理準備。」小冰冧爆稱好恨與老公一起開工，因為可以被照顧，「同埋佢係一個超級好嘅對手，會將拍檔嘅對白都背埋。」

提到嘉輝在處境劇《愛．回家之開心速遞》內，一直未有太太角色出現，問到是否未能打動她復出？小冰即說︰「我驚表錯情呀，要人哋《愛．回家》邀請我先得，我自己送上門，食檸檬就唔好啦，如果係我會義不容辭，因為嘉輝劇入面嗰三個仔，真係超級靚仔。」嘉輝即說︰「其實一路鋪緊係你…」小冰搶說︰「你唔好亂講嘢。」嘉輝解釋︰「監製一直鋪緊我有個老婆。」小冰笑說︰「話唔埋搵一個後生港姐畀你做老婆呢。」二人不停故弄玄虛。

高鈞賢親解豪宅誤會

另外，Matthew早前上傳一段介紹香港豪宅屋企的片段，被網民篤爆原來是內地而非香港，質疑他充大頭鬼。昨日Matthew對此解釋︰「背景係我廣州嘅屋企，其實係拍緊廣告，廣告商針對香港客，所以發生咗呢個錯誤，我有同佢哋講番。（你擁有好多物業？）香港嘅單位係買嘅，廣州同北京就係租。」

Matthew透露現時為事業，中、港兩邊走。