女藝員密實玩水惹金剛「投訴」 朱智賢驚凸腩：我一把年紀

【晴報專訊】朱智賢（朱朱）、劉溫馨、傅嘉莉及黃婉恩等，昨日聯同金剛及林盛斌等現身澳門，拍攝無綫節目《濠玩夏水禮》。女藝員均穿T恤玩水上遊戲，難怪連金剛忍不住出聲：「（女嘉賓）啲衫可以精簡啲！」一向纖瘦的朱朱激罕露出腰間贅肉，她坦承疫情期間發福所致。

發福了的朱朱（左）與劉溫馨只肯露腰曬腿。

一眾女藝員相當錫身，昨日穿大會tee上陣，遮掩內裏的泳衣，落水玩遊戲亦無甚睇頭。遊戲期間，朱智賢慘被眾人圍攻狂潑水，幾乎睜不開眼睛。事後朱朱與劉溫馨受訪，劉溫馨戲言︰「我哋已經好瞓身！」朱朱則說：「唔着件衫唔得，大家好狼死，啲水『片』過嚟好似被刀界咁。」她笑言「不想嚇親人」，所以穿得密實。

金剛（右五）及林盛斌率領女藝員在水上樂園玩遊戲。

金剛懶理舊愛不雅片風波

問她們日後會否只穿泳衣上陣拍節目？朱朱坦言：「真係有啲驚，要即刻去跑下步，萬一個肥腩唧出嚟嚇親人就唔好。」她解釋：「因為之前疫情個人懶咗，又坐得多，積聚唔少糖份喺個肚度，今次拍節目我都特登去跑步！」問到若TVB要求穿比堅尼示人？她即說：「唔好啦，我都一把年紀，留番機會畀新人，每年都有咁多港姐，我哋負責打氣。」

同場的金剛表示已六、七年未有擔任水上遊戲節目主持，笑指昨日女嘉賓與早年相比，略嫌穿得太多：「啲衫可以精簡啲囉，咁觀眾都睇得開心啲，我都盡力表現得開心㗎。」剛在順德完成棟篤笑表演的金剛，目前主要在內地工作，也會中港台三邊走，「我答應咗總經理曾志偉，會定期返去做《獎門人》獎老。」提到早前網上流傳前女友梁云菲的不雅片段，她在片中疑似爆出一句「比金剛爽」，令金剛慘被網民抽水，金剛昨日不欲多談：「唔講啦，應該講嘅都已經講咗。（是否告一段落？）我無再跟進呢啲嘢。（仍被人網上欺凌？）唉，唔睇咪得囉，清者自清。」







朱朱慘被眾人潑水圍攻，花容失色。

傅嘉莉玩遊戲太投入，難以兼顧表情管理。

「心口開窿」的黃婉恩，已是全場最性感。