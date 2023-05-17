搶人才｜跨國企業請高層，面試官展現一致企業文化成關鍵！保險公司新任亞太區CEO︰不斷學習唔會脫節！

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，信任是保險業界發展的核心，科技只是輔助工具。（陳靜儀攝）

今年初香港疫情未散，白凱榮（Patrick Graham）上任宏利香港及澳門行政總裁。疫下轉工作跑道，需要勇氣與運氣。除了考慮行業及公司本身的發展機遇，白凱榮被9位「面試官」展現出一致的價值觀及公司文化所吸引，確定自己是選對了。

跨國企業聘用區域高層，往往都甚花時間以盡量肯定找對人才，而應徵者亦希望找到合適的發展機會。但在疫情下，白凱榮指所有程序也只能透過網上進行，看似變得更複雜，但最後發現很奏效。

9位「面試官」 展現一致價值觀

在保險及金融界累積了逾25年經驗的白凱榮表示，本身甚重視企業的文化及價值，過去曾見過不少企業的要員，能展現及秉承公司文化，但來自不同範疇及職位的9位「面試官」也能展現得如此一致，他坦言從未見過。他希望也能適應及融入公司的文化及價值。「結果沒有讓我失望，比預期更好。」

白凱榮曾在信諾集團擔任亞太地區行政總裁，對健康、醫療保障等範疇較熟悉，但對MPF等退休範籌的認識不算很深入。「深信必須不斷學習及發展，才不會脫節。持開放態度及堅持學習，對自己及團隊也相當重要。」

保險是一個「人」的行業，行業不是簡單的買賣產品，從業員更要有一顆「為客人提供保障」的心，明白投保者的需要，重點是建立信任（trust）。因此，白凱榮花很多時間與團隊相處、磨合及進行培訓，「加入宏利前，有前輩說我很幸運，有機會加入一間擁有令人妒忌的保險代理團隊的公司。」

港國際化地位難取代 機遇多

事實上，宏利香港及澳門剛公布首季保險銷售額，錄得雙位數按年升幅。這主要與港澳兩地解除所有防疫限制，並與內地恢復全面通關所帶動內地訪客的需求有關。首季內地訪客的APE銷售額，是疫情前2018和2019年季度平均水平的兩倍以上。

他深信行業在香港仍有一定發展空間，香港作為中國最國際化的城市，亦是中國與外國溝通的橋樑，這地位永難被取代。加上大灣區市場的潛力，仍有很多機遇。至3月31日，該公司的代理人數目為11,112人。白凱榮表示，計劃於今年內增加約15%人手，同時希望增聘約3,000名保險代理。