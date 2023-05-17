  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

17/05/2023

恒指新貴不外如是？！

#理財 #恒指 #恒指成分股 #恒指新貴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，兩年前，恒指服務公司經過一輪諮詢後，提出了以下五大改革建議，其中最主要的建議是將恒指成分股的數目，由當時的50隻左右，大增至100隻，而在2022年中時會率先增至80隻。

 

　　兩年過去了，本來計劃去年就將恒指成分股數目，率先增加至80隻的中期目標，結果推遲至今年6月才實現。

 

　　上周五，恒指服務公司公佈季檢結果，宣佈納入華潤電力（00836）、紫金礦業（02899）、京東健康（06618）和携程（09961）4隻股份，在沒有剔除任何現有成分股的情況下，恒生指數成分股的數目終於增至80隻。這項變動會於6月5日生效。

 

（資料圖片）

 

　　當恒指服務公司宣布了成分股的變動後，我的姊妹Lucy就WhatsApp我，跟我分享她對過去一年恒指新貴表現的看法。

 

　　兩年前當恒指服務公司宣布這個重大改革後，她對未來會加入成為恒指新貴的股份有莫大憧憬。誰不知，這些新貴的表現，令她感到有點沮喪。

 

　　「我有做功課呀，當恒指服務公司宣布改革恒指成分股時，恒指成分股的數目只有52隻，現在終於增至80隻，總共增加了30隻成分股（剔除了兩隻）。單計2022年至今，也增加了17隻（見附表），但我對這些新貴真的沒有太大印象，有些我更未聽過她們的名字。」

 

 

　　「我估計，妳所指的印象，應該是指這些新貴的股價表現不太突出吧！」我半開玩笑地說。

 

　　「這個當然有點關係，但不知道是不是為了增加數目，所以，新加入的股份，無論業績和股價表現都好像很平淡。」

 

　　「但撇開這些新貴是否不外如是的問題，當日我也提了好幾隻有機會納入的新貴，當中有不少都躋身成分股呢！妳有沒有跟進呀？」我帶點邀功的口吻說。

 

　　「有嗎？我忘記了。」Lucy給我一個笑臉。

 

　　「妳忘記了，那就由我來提醒妳吧！我曾經這樣告訴妳的：『其實妳可以按著恒指服務公司希望增加覆蓋的行業去發掘，例如資訊科技當中，很多人都看好快手科技（01024）、京東集團（09618）和網易（09999）；醫療保健方面，較多人看好京東健康（06618）和平安好醫生（01833），其餘還有微創醫療（00853）、信達生物（01801）和翰森製藥（03692）；至於必需或非必需消費的公司中，最多人留意比亞迪（01211）、百勝中國（09987）、中國飛鶴（06186）、農夫山泉（09633）和李寧（02331）等等！』這13隻股份當中，已中了8隻中，成績算不錯吧！」

 

　　「妳的貼士水準不錯，但她們的表現卻一般呢！」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #恒指 #恒指成分股 #恒指新貴

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk