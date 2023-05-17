【美股星期三】債限談判無進展 市況走在違約前！｜金價回至2000美元樓下 買得未？｜NVDA前景取決於AI發展？

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

白宮與國會債限談判僵持不下，拖累隔晚美股三大指數全線下挫，標普500指數的11個板塊幾乎全軍覆沒，市場對債務違約憂慮是否反應過度？在預期債務違約限期（6月1日）前，標普500指數進一步回落至3800點水平風險有多大？市場恐慌情緒發酵下，資金並無流入金市避險，金價（XAU）反挫逾1%至每盎司2000美元之下，為兩周以來首次，如何解讀市場情緒及金價的分歧？哪項風險因素對金價走勢影響最大？現時又是否吸納黃金資產的好時機？美國繪圖芯片巨擘Nvidia（NVDA）市值升至7220億美元，超越巴郡成為全美國第五大企業，在人工智能（AI）發展熱潮下，市值續升屬意料中事？值得憧憬下周三（24日）即將發布的首季業績？業界反應對行業又有甚麼影響？

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