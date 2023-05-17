  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市點評
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

17/05/2023

我對H按息的理解

#樓市 #買樓 #H按 #銀行同業拆息 #最優惠利率 #按揭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　近期金管局多番向市民解釋聯繫匯率的機制，筆者覺得十分好，免卻市民甚至評論員因市場變異產生疑惑，面對片面的認識而一知半解，筆者近日與公司財經組討論過有關聯繫匯率及息口的問題，尤其是近期H按（銀行同業拆息按揭）曾一度上升，我們有以下結論：

 

（istock）

 

　　（1）因存款量遠高於按揭量，P按(最優惠利率按揭)追加不可能太大幅度，否則銀行在P按借貸及存款一起同步加的機制下，銀行會容易虧本。

 

　　（2）只加H按息而沒有加最優惠利率對小市民影響不大，因為影響不到舊有的按揭，只是心理上影響到新造按揭！因H按的封頂息往往和P按是相若的，所以若以上第一點沒有評估錯的話，加息的殺傷力仍然和過去傳統的加息相差很遠！

 

　　（3）樓市目前有CAP（封頂）位3.5厘左右保護，但是HIBOR持續上升，雖然沒有傷到大多數供樓的小市民，但是對沒有CAP位保護或者CAP位定得較高的貸款類別，其借款人將面對很大分別，簡單地說，Commercial banking loan的借貸人是會比較擔憂的，這是當下新常態我們要留意的地方。

 

　　（4）H按的息口上升還有一因素配合，就是政府還未根據聯繫匯率的機制釋放未償還票據及債券！未來會否繼續不放？現在逾400億元左右的銀行結餘已經低過上次2020年釋放未償還票據及債券的水平，是否以後只加息不會釋放出來？相信現在時機未必合適，筆者對政府的行政是有信心的，我理解這是一個聯繫匯率的機制，如果沒有理解錯，應該始終有一日會放出的，到釋放的時候市場反應會如何？這是值得深思的！

 

　　（5）在過去一年銀行增加了約2.7萬億元的定期存款，令到香港定期存款達到8萬億元以上，這是不尋常的情況，這些存款總有一日有一定程度會回流到市場，屆時會如何？

 

　　以上只是筆者作為市場人士的疑惑，屬於拋磚引玉，大家應以金管局解釋為標準。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多樓市點評文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #H按 #銀行同業拆息 #最優惠利率 #按揭

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk