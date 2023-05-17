岸田文雄本周踏上「鈴芽之旅」

從首爾回到東京之後，岸田文雄首相終於可以全力以赴，為七國集團（G7）廣島領袖峰會的籌備工作啟動最後衝刺。

廣島警方正加強G7峰會期間原爆遺址的保安工作（美聯社）



此前，韓國總統尹錫悅訪美雖然風頭一時無兩，但就在上月28日，他在哈佛大學甘迺迪政治學院發表演講，闡述韓美《華盛頓宣言》的重大意義之時，格調低沉的岸田卻在東京官邸，接受了美國《時代》雜誌團隊的採訪與拍攝。



岸田將登上這份美國時事雜誌的最新一期封面。當尹錫悅以貴賓身份，於本周末抵達廣島峰會現場，為韓國晉身G8造勢時，他將發現這份凸顯日本對全球未來引領力的報道，配以岸田的封面特寫照片，已經恰到好處的在與會者及全球英文讀者群傳開。



基於「G7」向來就是美歐主導的「國際秩序」與「產業規格」的代名詞，《時代》雜誌的封面將提醒鄰國，日本仍舊是這個俱樂部唯一的亞洲國家，具有無需多言的超然地位。因此對於岸田首相來說，前往其故鄉廣島主持峰會的這一周，將是一次密鑼緊鼓、不容有失的旅途。



不容有失的回鄉之旅



面對尹錫悅充滿張力的「韓劇風格」，作為動漫大國的首相，以新近票房火紅的動畫片《鈴芽之旅》，來比擬岸田的這趟旅途倒也唯肖唯妙。因為晃眼一看，他確有幾分似影片中的「關門師」般，忙於在峰會召開之前，四處封堵被意外打開的「災難之門」……



第一道門來自燥動不安的國內社會：在前任首相安倍去年7月8日遇襲身亡還不到一年的時間，岸田本人上月15日在和哥山縣為自民黨地方議員助選時，也遭到一名男子投擲煙霧彈。及至本月5日岸田訪問韓國之時，其接受《時代》採訪的官邸又在凌晨傳出槍聲，一名警察在警衛室洗手間頭部中彈，倒在血泊之中。

岸田文雄登上最新一期《時代》雜誌封面（互聯網）



岸田在遇襲後的第一反應，是迅速表態確保G7會場安全；而東京警視廳亦將首相官邸的警察死亡事件，定性為懷疑自殺案，至於為何選擇在首相官邸自殺，有沒有遺書等等一概以冷處理方式，收藏到警方調查流程之中。



但麻煩陸續有來。就在上周，一批日本學者直接向參加廣島G7峰會的各國首腦發出公開信，要求他們促使岸田政府，正視1923年9月1日關東大地震後，在日朝鮮人和中國人遭到洩忿屠殺的事件。雖然這封信所寫之事遠離當下，但一橋大學名譽教授田中宏，卻在記者會上道出信件的警世目的--希望各國首腦向岸田首相強調「正視歷史的重要性」。



日本不能對韓國讓步



第二道門面向朝鮮半島。在韓國總統的盛情難卻，及美國要求日韓合作的壓力之下，岸田在廣島峰會前日理萬機之際，仍不得不抽時間訪問了首爾。然而，日本政圈對於此行的反應卻是疑慮多於雀躍。以下原文節錄《共同社》報道的數段文字，從中可見一斑：



「日本首相岸田文雄在日韓首腦會談上圍繞歷史問題稱『痛心』的發言，基本得到了日本朝野各黨的『容忍』，期待能在守住日本一貫立場的基礎上帶動改善關係。」



「自民黨代理政調會長西田昌司接受採訪時表達不快稱:『日本不能採取讓步的態度。感覺對韓方過度示好。』」



「有公明黨幹部表示:『岸田稱之為個人想法，屬於可允許的範圍』，希望穿梭外交取得進展。」



可見，日本朝野對於岸田在日韓歷史遺留問題的發言，不僅只是採取「容忍」立場，而自民黨強硬派更主張不能對韓國讓步。日本政圈內早就有人擔憂，韓國藉解決歷史問題，迫使日本在碩果僅存的晶片產業鏈原材料優勢上讓步，甚至進一步搶奪日本在東北亞政治和經濟產業的主導權。

原爆倖存者在廣島植樹以推廣「無核武世界」理念（美聯社）





由於對日韓關係的處理「過度友好」，有可能激化後安倍時代自民黨內部的門閥之爭；而韓國對中朝俄趨強硬的政策，尤其是高調引入美國戰略核潛艇的不定期進駐，又可能導致朝鮮半島局勢一旦失控而危及日本，因此岸田對尹錫悅總統的友情，亦保持著「君子之交淡如水」的適度距離。



「無核武世界」綿裏藏針



更有甚者，相較於尹錫悅引美國核武「入關」之舉，岸田在廣島峰會上提出的主題思想，卻是南轅北轍的「無核武世界」。即將親臨廣島的美國總統拜登，又怎會不明白其綿裏藏針的用意？



美國已促成了澳洲建立核攻擊潛艇艦隊，以鞏固對中國的遠海封鎖；同時又「呼應」了韓國的要求，將核戰略潛艇開到朝鮮半島，即中朝俄的鼻息之下。而岸田此時卻在高呼「無核武世界」口號，無異於以反高潮方式公告各方，日本無意成為核對峙一分子，更不願成為核打擊目標……



而就在此時，最令人意想不到的一道「災難之門」，居然被「米國大統領」打開了。拜登上周脫口而出，表示處理債務危機比出訪更重要，為求與共和黨談判以達成協議，他可能缺席廣島峰會。



雖然白宮隨即澄清，拜登仍按計劃於周三（17日）啟程前赴廣島，但他的言論究竟有何含意，恐怕怎說也不能令日方安心。日媒報道指，拜登若真的缺席廣島峰會，將令岸田的「無核武世界」構想化為泡影，G7的團結也可能降溫，日本政府因此備受煎熬。



其實煎熬倒也未必，拜登的缺席固然可以視為拒絕為「無核武世界」背書，但亦等同於美國總統居然為了應付國內政治及經濟亂象，而放棄擔任G7峰會領袖的角色。若真的如此，日本在擴軍及修憲的道路上高歌猛進，也就形同亮起了綠燈。

是誰會打開日本的「災難之門」？圖為《鈴芽之旅》劇照（互聯網）



《時代》：岸田欲放棄和平主義



此時距離峰會召開尚有一周，而岸田首相的官佐幕僚們也拿到了炙手可熱的最新一期《時代》雜誌，接下來這幕必定令眾人大吃一驚：只見在岸田的特寫照片和「日本的選擇」這一意味深長的大標題下，配了一段引言，直指岸田「想要放棄多年以來的和平主義，並將他的國家打造成真正的軍事大國」。



再看內文，報道直指岸田政治理念兩大矛盾之處：一、既要「無核武世界」，又如何「強化防衛」？二、既然在經濟上緊密相連，又如何強硬應對中國？這兩大矛盾可謂「筆力透紙」：無論是在強化核威懾，還是制約中國的問題上，日本都需要做出選擇，而不可妄想魚與熊掌兼得，否則如何證明美日同盟「堅若盤石」？



《時代》的措辭引發日本內閣震怒，外相林芳正指示日本駐美大使館向雜誌社提出異議。然而《時代》不為所動，堅持印刷版隻字不改，而僅僅是將網絡版引言改為：「首相岸田文雄正讓曾是和平主義的日本，在國際舞台上扮演更堅定的角色」。



日方的憤怒不難理解，直指岸田想要「放棄和平主義，打造真正軍事大國」，無疑會令人聯想到，他一旦做出錯誤選擇，就會親手打開日本那扇最大的「災難之門」。