香港最具吸引力僱主排名公開！迪士尼、港燈有份！邊3間公司跌出20強？呢間銀行新上榜！（附完整名單）

又來到畢業季，各位大學畢業生開始忙於找工作，第一份正式的Full-Time工作當然想是心儀的公司，找工作要考慮的因素很多，好像是職涯規劃、公司文化、人工福利、上司同事相處等等。大家又覺得香港哪一些公司具吸引力呢？最近，國際人力資源顧問公司Randstad公布了香港20大最具吸引力的企業或公司，當中有不少知名大企業或公司都成功上榜，你的公司又有沒有在名單內呢？

大家認為一間公司怎樣才算是有吸引力？有完善的職涯發展機會？高人工福利好？公司有好的職場文化？國際人力資源顧問公司Randstad最近公布了2023香港最具吸引力公司Top 20，該調查在2023年1月進行，一共訪問了香港2,750名員工和求職者。到底如何對吸引力公司作出評分呢？今次調查要求受訪者考慮10範疇進行評分，包括「人工和員工福利」、「良好的工作與生活平衡」(work-life balance)及「愉快工作環境」等因素。好，到底在香港打工仔眼中哪一間公司最有吸引力？即揭曉！



2023香港最具吸引力公司Top 20（按英文字母順序排列）





Bank of America Merrill Lynch

中華電力有限公司 CLP Power Hong Kong Limited

迪士尼樂園 Disneyland

高盛Goldman Sachs

香港電燈 HK Electric

香港交易所Hong Kong Exchange（新上榜）

香港賽馬會 Hong Kong Jockey Club

香港金融管理局 Hong Kong Monetary Authority

滙豐銀行HSBC（新上榜）



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