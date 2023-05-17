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17/05/2023

抱小孩如舉重？易肌肉痠痛、脊椎受壓！4個正確抱姿避免腰背受傷

#痛症療法 #健康 #痛症 #都巿病 #母親 #湊仔 #肌肉痠痛 #抱小孩姿勢 #腰背痛 #物理治療 #駝背 #哺乳 #脊椎受壓
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  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　母親節有客人多向我投訴，母親節還是要處理一大堆家頭細務，生活鎖事，母親節又怎會有放假的空間。

 

　　「天下間最辛勞的工作—雙親

　　天下間最疏離的親人—夫妻」

 

　　尤其是一些雙職新手父母，每次他們的覆診時間也是早上來一位，下午來一位，他們的問題都不外乎是腰痠、右頸痛，問題多是左右相對的。每個幼兒都是父母的「金叵羅」、掌上明珠，哺乳、掃風、哄睡等日常都是由爸媽們抱著，隨著幼兒一天天長大，體重也逐漸上升，舉例來說，媽媽一天會舉起 3至5 公斤（kg）的幼兒 50 次，等到幼兒 1 歲時可能有 8 公斤，2 歲時可能重達 12至15 公斤。抱小孩這件輕鬆的事彷彿就成為重量訓練一樣，也讓爸媽們常常抱得肌肉痠痛，這些重量脊椎上的壓力也會跟著加劇，其實只要注意抱小孩的姿勢，就可以減少抱小孩造成的肌肉痠痛與受傷，此外，新手媽媽還會長時間用彎腰的姿勢照顧幼兒，這也會造成腰背的負擔。

 

圖片來源：Unsplash

圖片來源：Unsplash

抱幼兒姿勢要正確，微曲的腰背的確會容易遷就小孩重量，但同時也會埋下腰背側彎的伏線。

 

4個正確的抱姿勢避免腰背受傷

 

　　盡量避免駝背和拱腰：若媽媽要彎下身子抱幼兒，請盡量避免彎背或大力彎腰，以免引起背痛。建議彎曲膝蓋，做深蹲的姿勢，縮緊腹部，然後再用腿部的力量站起來。

 

（圖片由作者提供）

 

　　抱小孩身體要端正：先不要伸出雙臂抱起幼兒，應先幼兒抱近身軀再抱起來，抱著幼兒時，身體要盡量維持端正。抱著幼兒時應盡量收腹挺腰，減少「凸肚」的姿勢。使用有要背支撐的Hipseat也是一個好方法。

 

　　利用枕頭支撐：哺乳時，請不要彎腰，應將幼兒抱近胸膛，可以在大腿上放一兩片枕頭幫助支撐。

 

　　椅子的選擇：避免駝背，選擇直椅背的椅子，不要貪舒服坐軟梳化。

 

 

圖片來源：Unsplash

 

 

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