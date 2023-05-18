玄學3個吊詭問題！擇日結婚保幸福？卜卦是解決疑難捷徑？

再次中伏？

日師（擇日專家）的好朋友打算再婚，請他擇個吉日。

「老友，你想搵個好日子結婚，但結咗婚就冇好日子過囉喎。你已經逃出生天一次，現在又再自投羅網？」日師半搞笑半真心地說。

「唏！今次唔同嘅。」

「咪又係女人！」

「哈哈。你勸人唔好結婚，咪做少好多生意？」

「呢個係人生歷練同專業知識嘅交戰！其實擇咗好日，只係行禮嗰日會順利啲、唔等於婚姻會順利啲。你睇我，結婚揀咗吉日啦，現在咪……」

他感慨起來，竟然高歌一曲張國榮的《有誰共鳴》：「……孤單中顫抖，可知我實在難受，問誰願意失去了自由。」

好一位滄桑感性、又自我倒米的日師！

卜卦是定心丸？

朋友疑失鑽戒，在家中遍尋不獲。她事後打電話給我說：「卜卦真靈驗！我唔見咗隻卡裝鑽石戒指，即刻去天后廟求簽，求得上上簽，話失物一定可以尋回，結果原來喺銀行保險箱。」

「小姐，點解你唔係第一時間去銀行檢查，而係直奔天后廟呢？」我問。

「我相信天后嘅最高指示，呢條係尋物捷徑，而且我第一時間得到心靈安慰。」

占卜的「神徒」、天后的粉絲！

「順風順水」不好嗎？

有位地師（風水師）參與今年的報復式出行潮，臨行時朋友祝他「順風順水」。誰料他的反應是：

「哎吔！我哋風水師唔鍾意順風順水㗎。順水即係走水、亦即走財，舉凡孤立高聳嘅地方，氣流飄盪，無法儲聚，輕則引至運勢不穩、健康出毛病、家人感情出問題、處理事務患得患失；重則財散人離。所以好風水要求唔好咁大風，要山環水抱，即係有群山圍繞、曲水懷抱，咁先至聚財㗎嘛。」

他頓一頓補充說：

「仲有，從空氣動力學嘅角度睇，飛機喺起飛同降落時，會選擇逆風而行，因為可以縮短起飛嘅滑跑距離，會更加安全穩定。飛機如果順往風著陸，對空氣嘅相對速度小，飛機要增速嚟對抗風速嘅影響，咁樣增加著陸嘅難度，甚至有飛機衝出跑道嘅危險。你睇，我哋風水學一早知悉呢啲避忌。」

玄學既符合自然規律，有時還與科學並軌！