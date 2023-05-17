Rosewood藏優雅版「茶餐廳」？試食全新海鮮生蠔Brunch！估唔到有超正椒鹽魷魚鬚、楊枝甘露

這個世界有breakfast也有lunch，而偏偏又有聰明人把兩樣合拼為brunch，讓分明賴床遲起身的食客擁有一個堂而皇之兼有型有格的姿態去享用當日第一餐……

不過brunch還是比較「高級」，至少食物內容可以集breakfast與lunch的精髓，左右逢源兼且進退有餘，比起近年很流行、但內容乏善足陳兼被視為港女扮嘢名食的all day breakfast，實在優秀多倍，也許因此brunch未有像all day breakfast般受到網民（尤其男網民）大力鞭打。

去吃brunch通常都會選擇五星級酒店，只是有些brunch的食物太過繁多也太多花巧，好像只是把buffet改名叫做brunch，嫌all you can eat太浪費不環保的食客或會感到厭惡，也有些brunch附帶條件略為多，例如一定要連帶free flow香檳或酒，對不好酒精人士來說無疑有點不公平。

近日Holt’s Cafe推出了全新周末生蠔海鮮早午餐菜單，內容都幾豐富，用料很有水準，包含咖啡或茶，每位只是$780，若選擇加上無限暢飲氣泡酒、白酒及紅酒，也只是$988，以香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）的一貫消費指數來說，一點都不算貴囉，所以我相約朋友親身去試試。

周末生蠔海鮮早午餐菜單，每位只是$780，以此酒店來說並不昂貴。

特別喜歡卡位的設計，全白色的孔雀帶來不凡之感。

下一頁︰定位為高級茶餐廳！實實在在提供美味國際菜