  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
陳世味道
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

17/05/2023

Rosewood藏優雅版「茶餐廳」？試食全新海鮮生蠔Brunch！估唔到有超正椒鹽魷魚鬚、楊枝甘露

#美食 #美食地圖 #酒店 #Holt’s Café #香港瑰麗酒店 #西班牙八爪魚 #椒鹽魷魚鬚 #中菜 #生蠔 #早午餐 #Brunch #茶餐廳 #試食報告 #名店 #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 由作者提供

　　這個世界有breakfast也有lunch，而偏偏又有聰明人把兩樣合拼為brunch，讓分明賴床遲起身的食客擁有一個堂而皇之兼有型有格的姿態去享用當日第一餐……

 

　　不過brunch還是比較「高級」，至少食物內容可以集breakfast與lunch的精髓，左右逢源兼且進退有餘，比起近年很流行、但內容乏善足陳兼被視為港女扮嘢名食的all day breakfast，實在優秀多倍，也許因此brunch未有像all day breakfast般受到網民（尤其男網民）大力鞭打。

 

　　去吃brunch通常都會選擇五星級酒店，只是有些brunch的食物太過繁多也太多花巧，好像只是把buffet改名叫做brunch，嫌all you can eat太浪費不環保的食客或會感到厭惡，也有些brunch附帶條件略為多，例如一定要連帶free flow香檳或酒，對不好酒精人士來說無疑有點不公平。

 

　　近日Holt’s Cafe推出了全新周末生蠔海鮮早午餐菜單，內容都幾豐富，用料很有水準，包含咖啡或茶，每位只是$780，若選擇加上無限暢飲氣泡酒、白酒及紅酒，也只是$988，以香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）的一貫消費指數來說，一點都不算貴囉，所以我相約朋友親身去試試。

 

周末生蠔海鮮早午餐菜單，每位只是$780，以此酒店來說並不昂貴。

特別喜歡卡位的設計，全白色的孔雀帶來不凡之感。

 

下一頁︰定位為高級茶餐廳！實實在在提供美味國際菜

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多陳世味道文章

你可能感興趣

#美食 #美食地圖 #酒店 #Holt’s Café #香港瑰麗酒店 #西班牙八爪魚 #椒鹽魷魚鬚 #中菜 #生蠔 #早午餐 #Brunch #茶餐廳 #試食報告 #名店 #週末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk