  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

17/05/2023

台灣法式甜點品牌華點登陸香港！必試限定香橙鳳梨酥！人氣奶油酥餅有鹹蛋/鹹花生/黑糖奶皇口味！

#黑糖奶皇酥 #香港 #鳳梨酥 #下午茶 #台灣 #奶油酥餅 #手工甜點 #甜品 #小食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　一到3點3就開始口痕，想找點小吃吧！主打法式甜點的台灣過江龍HUA Patisserie 華點近日登陸香港，以當地食材人手製作出一件件酥脆美味甜點，鳳梨酥及奶油酥餅是招牌，而且特別推出香港限定的香橙口味，由即日起至5月28日可以在土瓜灣咖啡店Out Of Office歎到這種台灣的味道！事不宜遲，立即睇糕點口味！

 

台灣手工甜點品牌華點的創辦人曾於日本學習藍帶製菓課程，並於 2011 年與兒子一同創立這品牌，主打手工法式甜點！（圖片來源：華點）

 

 香港限定口味！茉莉香橙鳳梨酥清新不膩

 

　　大家每次去台灣必定會買鳳梨酥做手信，華點也有兩款自家製茉莉鳳梨酥，包括松子及香橙口味，全以台灣茉莉茶製作餅皮，內餡包入了傳統台灣冬瓜鳳梨膏並分別加入松子及香橙皮，後者更是香港限定口味，吃起來帶鳳梨香及酸甜的橙香，味道清新又豐富！

 

茉莉香橙鳳梨酥充滿果香及茶香，十分清新！（圖片來源：華點）

 

人氣一口奶油酥餅！有鹹有甜任君選擇

 

　　除了鳳梨酥，奶油酥餅都是華點皇牌產品之一，入口香濃酥脆，帶淡淡牛油香！華點的奶油酥餅有多達 6 種口味，假如你喜歡吃鹹點，鹽花鹹蛋酥、北港鹹花生內餡的奶油酥餅非試不可，內餡加入烘烤過的鹹蛋粒、濃香鹹花生，入口充滿顆粒感，口感超豐富！

 

一粒粒鹹蛋黃包入鹽花鹹蛋黃奶酥餅，口感十分豐富！（圖片來源：華點）

 

　　華點不單止以茶入饌製作鳳梨酥，連奶油酥餅都不例外，加入台灣鹿谷烏龍茶葉拌入酥餅中，研發出柴燒桂圓烏龍奶油酥餅，上層再還壓上微醺的柴香桂圓，令人品嚐到濃郁的炭火味，最適合配一杯好茶同吃！嗜甜的你也有鹽花香草籽、鹽花焦糖及58%巧克力味等選擇，又可以搭配紅茶、雪糕甜點等，總有一款啱你心水！

 

濃濃的58%巧克力奶油酥餅當作下午茶茶點，滿足嗜甜的你！（圖片來源：華點）

 

有著淡淡茶味的柴燒桂圓烏龍奶油酥餅最適合在茗茶時吃！（圖片來源：華點）

 

獨創黑糖+鹹蛋黃奶皇酥！同時享受鹹甜滋味

 

　　想一次過滿足想吃鹹點及甜品的慾望？黑糖奶皇酥就是不二之選！華點甜點師YIHUA把餅皮拌入了台灣傳統工藝熬成的黑糖蜜，內餡用上日式奶酥做法，再拌入鹹蛋黃，配搭外層的黑糖香，鹹甜交匯，令人垂涎欲滴！

 

吃下一口黑糖奶皇酥，被鹹味與甜味一同滿足味蕾！（圖片來源：華點）

 

　　初次踏進香港，華點更設網購優惠，只要購買任何一盒，即送1入茉莉香橙鳳梨酥。另外，輸入專屬優惠碼<LUCKYU2023>每筆訂單再送2入茉莉香橙鳳梨酥！

 

香港銷售點Out Of Office

日期：即日起至5月28日

時間：星期一至五早上8時至晚上6時；星期六至日早上8時至晚上8時

地點：土瓜灣美善同里8號美怡大廈地下1-3號舖

華點網址：www.huataipei.com/

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#黑糖奶皇酥 #香港 #鳳梨酥 #下午茶 #台灣 #奶油酥餅 #手工甜點 #甜品 #小食

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk