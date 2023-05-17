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17/05/2023

日本｜東京$600以下新開平酒店推介！雙人房最平$441 / 望晴空塔靚景 / 池袋酒店歎到溫泉

#旅行 #遊遊 #日本 #東京 #酒店 #平酒店 #淺草 #晴空塔 #APA Hotel #Vessel Inn Asakusa Tsukuba Express #Smile Hotel #Super Hotel Premier #Fresa Inn #相鐵Fresa Inn 大門駅前
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　開關之後，大家都想報復式旅遊，特別多人會想去日本，可以瘋狂食、瘋狂買！雖然Yen平了，但日本的機票持續高企，想留多點錢去食去買，最好就是減少在酒店的支出。不過，大家在搵酒店的時候，有無發現房價都上升了不少？很多以前常常住的酒店都加了價。不過，其實都有不少新開的平酒店，雖然房間面積可能比較細，但在東京，都不會常常留在房吧！


600蚊以下東京新酒店01｜Vessel Inn Asakusa Tsukuba Express︰$441起住到！淺草駅步行6分鐘
2023年4月28日 OPEN


　　最近東京的新酒店都集中在上野、淺草一帶。這間位於淺草駅附近的新酒店共有175間客房，雖然房間面積比較細，只得12.1平方米起，但勝在價錢夠平，雙人入住單人房（standard single），只是7,600円（$441）起，床的size有140cm闊。如果想有兩張床，standard twin room最平10,600円（$615），不過床的size比較細，只得92cm！酒店最大的特色是早餐，食物是下野祭典屋店小食，非常有趣！

 


由酒店行去淺草寺只是手14分鐘，散步到東京晴空塔亦只是24分鐘。（圖片來源：Vessel Inn Asakusa Tsukuba Express）


早晨的食物有不少都是下町祭典時的屋台小食，很受外國遊客歡堂。（圖片來源：Vessel Inn Asakusa Tsukuba Express）


Standard single room雖然面積只得12.1平方米，但床的size有140cm闊。（圖片來源：Vessel Inn Asakusa Tsukuba Express）


跟朋友去玩的話，可以住standard twin room，最平10,600円（$615）。（圖片來源：Vessel Inn Asakusa Tsukuba Express）


Vessel Inn Asakusa Tsukuba Express
網址：https://vessel-hotel.jp/inn/asakusa/ 


下一頁︰坐擁東京晴空塔景！APA Hotel提供香薰按摩服務

 

 

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