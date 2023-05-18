公僕薪趨指標 有望加薪2.87%至4.65% 人事顧問指貼近現實

【晴報專訊】17萬公務員今年有望加薪，薪趨會昨公布最新薪酬趨勢調查結果，高中低層公務員薪趨淨指標介乎2.87%至4.65%，結果有待委員會通過再交行會考慮。公務員事務局常任秘書長梁卓文強調，薪趨調查結果僅公務員加薪的6大考慮因素之一，但表明機制不存在「追加」。

行會將考慮薪趨調查結果及經濟情況等6大因素，再決定公務員加薪幅度。

多個公務會工會滿意調查結果，部分表明如數加薪可接受，冀勿再「剋扣」加幅。人事顧問亦認為，今年調查結果貼近現實，跟足加薪有助避免公僕流失。消息指，當局下周四將與職方代表會面。

薪酬趨勢調查委員會昨交代調查結果，今次調查涵蓋108間公司共13.7萬僱員，經扣減遞增薪額後，低層、中層及高層公僕的薪趨淨指標，分別為4.5%、4.65%及2.87%。主席李律仁強調，薪趨會只負責調查，不會提出建議或評論結果，下周通過結果後，會再交特首會同行政會議審視。

待通過再交行會審視 政府下周晤工會

政府經濟顧問梁永勝指，木港今年首季經濟明顯改善，實際本地生產總值（GDP）經季節性調整後，按季升5.3%，料今年經濟實質增長3.5%至5%。梁卓文表示，行會稍後將考慮香港經濟情況、生活費變動、公共財政、職方訴求、公務員士氣及薪趨調查結果共6大因素，並已邀請職方表達意見，強調有誠意溝通。他又提到，目前政府流失率雖達約5%的歷史高位，惟6成源於退休，認為人手仍處穩定水平，加上每年可招聘1萬人，料反映薪酬仍有吸引力。

政府去年不理薪趨指標，劃一各級公僕加薪2.5%。對今年會否「追加」，梁稱，機制上行會每年都是獨立決定，不存在追加或滾存加幅，但相信職方或有類似表述，屆時會考慮其意見。消息指，政府下周四會與多個公務員工會會面。

本身是高級公務員評議會職方代表的華員會會長利葵燕稱，待下周確認調查結果才研究建議加幅，期望政府考慮公務員疫下兩度凍薪，去年亦「加唔足」，且同事要兼顧抗疫，因人手不足要負擔額外工作，冀今年能追回累積數年的5.1%通脹，激勵士氣，認為做法亦非無先例。

公務員總工會主席馮傳宗表示，去年加幅偏保守，今年公務員面對離職潮，要挽留及吸引人才，薪酬不能與市場相差太遠，加上經濟數據向好，望當局認真考慮薪趨數字，以積極加薪取態。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭亦指，希望當局今次「如數畀番晒」，「不祈求追加，但求跟足（薪趨指標）」，勿再用基建項目開支大及544億財赤為由遏加幅，否則如同「用伙計人工去補貼財赤或基建」，強調公僕亦是納稅人。

不依指標 恐公僕進一步流向私企

去年高層公僕薪趨淨指標逾7%，引社會譁然，今年高層指標明顯低於中低層。毅知顧問公司董事總經理周綺萍指，去年地產、金融、銀行等行業不受疫情影響，可派大額花紅，反觀今年市況受高息環境限制，私企加薪亦要先顧及中低層，令高層加幅較低，認為今年結果較貼近現實，私人市場加幅亦介乎3至4%。她認為當局可考慮復常後社會氣氛較好，按指標「貼地」加薪，否則恐令公僕進一步流向私人市場，但認同不能「追加」，因私企亦有凍薪。

公務員疫下兩度凍薪，有工會代表期望政府即使不追加，也可跟足指標加薪。（資料圖片）

逾千青年「灣區就業」 月薪最高4.9萬

大灣區青年就業計劃2021年8月完成試行，勞福局局長孫玉菡昨透露，共接獲1,091份企業聘用青年入職通知，其中35%屬商用服務業，其次為金融業佔26%，近9成月薪介乎1.8萬至2.1萬港元，最高達4.9萬元。孫指，計劃已恒常化，將適時檢討細節，包括資助安排、以至研究放寬學歷要求等。

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另九巴勞資雙方昨開會商討加薪，汽車交通運輸業總工會要求加薪8%，並改善福利待遇，尤其超時津貼。工會九巴分會主任黎兆聰指，前線有三分一收入來自超時補水，單靠底薪難維持家計，望公司以員工角度出發。九巴指，有恒常機制制定薪酬調整，會因應營運情況和財力，參考政府及其他公營機構指標、經濟狀況等，冀與員工達成共識。