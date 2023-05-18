機場東莞物流園上月啟用 成本平陸運一半 料年處理百萬噸灣區貨

【晴報專訊】香港國際機場作為南中國以至全球最繁忙機場之一，整個大灣區約有75%貨物經本港機場出口至全球各地。機管局為加快物流，上月起在東莞開展物流園及海空聯運碼頭先導計劃，灣區貨物在園內完成安檢程序後，將運往碼頭並經貨船送到本港機場直接上機，預計較目前陸路快三分一時間，成本減半。

先導計劃目前僅有一棟貨運站自上月中起運作，之後會增多3棟倉庫。

局方期望，2025年東莞物流園永久設施完工，及機場三跑道碼頭完工後，每年可經海路處理100萬噸貨物。

先導計劃設施位處東莞沙田鎮，目前僅有一棟貨運站自上月中起運作，之後會增多3棟倉庫。機管局機場商務執行總監陳正思表示，今次是香港機場首個離岸安檢設施，強調整個流程經民航處認可，按香港機場標準執行，並由機場保安有限公司人員負責。

陳正思

她解釋，貨物運到設施後，會在內地海關監察下由香港人員進行保安檢查，再交由民航處認可代理進行裝箱、打板等程序，並由本港機場3個貨運站人員收貨和分貨；貨物之後運往東莞港碼頭的指定區域吊運上船，船程由閉路電視和全球定位系統等監控，防止偏離航道，並在運抵香港機場西碼頭後直接上機，毋須再安檢。

直接上機 毋須再安檢

她指現時物流園會在每日傍晚6時截貨，每日凌晨會有一班船開往機場，每次最多運80至100噸貨物，經此方式運送的貨物可趕及翌日早上10時前上機，如今年第三季能再加開一班船，中午截貨的貨物則可趕上晚機；假設截貨時間維持傍晚不變，若改以陸路運輸就只能趕及下午貨機，故水路較現時快約三分一，運作成本亦減半。

研可放3板貨兼容櫃 增200噸

她透露，目前已有5間航空公司、27個貨物代理在園內工作，之後會加至40個代理，機管局會向不同公司介紹新運作模式，冀吸引更多公司加入。未來局方會在東莞另覓臨海地段興建永久「智慧物流園」設施和專用碼頭，配合於機場第三跑道旁興建的海空聯運碼頭和轉運設施，期望能在2025年時投入運作，並投入多項新科技如架空物流通道及無人駕駛運輸系統等。

陳正思又提到，當局正研發一款可放3板貨的海空兼容貨櫃，每程船料可藉此運載多達200噸貨物、即約50輛5.5噸貨車的載運量，目標是令經海路運輸至機場的貨物年處理量，由目前計劃範圍內的15萬噸，提高至100萬噸，長遠希望能進一步提升至200萬噸。

據悉，物流園同時會具備處理經香港機場進口灣區貨物的功能，但暫未於先導計劃進行。

