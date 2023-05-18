《勁歌金曲》周日成絕響 元祖主持蔡楓華嘆可惜

【晴報專訊】TVB長壽節目《勁歌金曲》播映近43年，雖然無綫總經理曾志偉曾銳意改革，但近年《勁歌》播放時間愈縮愈短，本周日更將播放最後一集及特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》，節目正式劃上句號。

曾志偉前年曾大幅改革《勁歌》，加添專業音樂元素，可惜無助收視。（資料圖片）

《勁歌金曲》由1981年首播至今，曾在黃金時段播出，近年被調至深夜時間播放，收視愈跌愈低；前年，曾志偉掌管音樂業務後一度改革《勁歌》，不但調回黃金時段播放，而內容除了歌手獻唱新歌外，亦有網絡歌手及素人演出，並由專業音樂人及現場觀眾組成「導賞團」及「音樂選民」，品評歌手表現。可惜新元素無力挽救《勁歌》劣勢，節目及後被調到深夜播放，時間由半小時縮至15分鐘。早前志偉更透露，有意將《勁歌》頒獎禮改為兩年一屆，中間加插大灣區音樂頒獎典禮。

近年《勁歌》曾加入現場觀眾「音樂選民」環節，品評歌手表現。（網上截圖）

新節目加插炎明熹專屬環節

據TVB娛樂新聞台報道，《勁歌》於周日凌晨播放最後一集，同日晚上播放特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》。《勁歌》第一代主持蔡楓華任節目嘉賓，他慨嘆：「一開始嘅主持係我，收尾嗰個都係我，有啲感觸。」他最難忘訪問樂壇「大姑媽」艾頓莊（Elton John）及已故女星翁美玲：「我同翁美玲做完訪問無耐，佢就過咗身，我好難忘記。」事實上，1985年蔡楓華孖盧敏儀主持《勁歌》季選時，因發表「一時嘅光輝未必係永恆」言論而備受批評，更被撤換主持一職。

蔡楓華指當年《勁歌》極多外景，主持人要一腳踢。（TVB娛樂新聞台截圖）

85年，蔡楓華主持《勁歌》季選，因言論飽受抨擊。（網上截圖）

《勁歌》結束後，無綫迅即換上全新音樂節目。據TVB Music Group社交網指，由本月28日起逢周日晚上10時半，翡翠台將播放新節目《J Music》，節目更設立新環節《Gi心批》，屆時由無綫力捧的歌手炎明熹親自讀出粉絲來信。