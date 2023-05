投資者很多時將一些金融危機,冠之為黑天鵝,意指估唔到,所以我中伏囉?但事實上,不少之前所謂的黑天鵝危機,在十多年前的人民銀行行長周小川提出個灰犀牛理論時,就戳穿了卸膊的黑天鵝論者。不是你估不到,是你當無到。死了,應該。

今時美債頂危機如定性是灰犀牛,不是黑天鵝,則哇哇叫來做乜。應對灰犀牛,就是同枱食飯,各自做好修行便是。

2022年12月,高盛經濟師Jan Hatzius在其報告中寫道:

The debt limit likely poses the greatest political risk next year, and we expect it to rival the 2011 episode in its disruption to financial markets and the economy.

美債大限不在6月初

亦就是受Hatzius點明,才寫了1月16日的《美債違約?》文(圖一)。美債不是如耶倫所言,於6月1日到限,而是早於2023年1月19日已見頂,但暫時不會即時出現2011年或2013年美國政府停擺,因為美財政部會用上乾坤大挪移及緊急程序,去發行短期票據,借入短線(這在一定程度上,可以由美財政部操控)去頂支出,這可以頂到今年9月、10月左右。不過今時耶倫話是6月1日便爆煲,但筆者認為6月1日是假大限,何故?

一般人,普羅投資者不理美債到頂,但不代表傳媒、機構投資者不會不理美債到頂這隻灰犀牛,會點理?「目及」實佢囉!傳媒「目及」實是唔寫無嘢寫,是齋嗡,但無買賣對市道無影響。機構投資者「目及」實之餘,就一定有買賣。他們的行動,就是對美債頂這灰犀牛的最好監察燈。

高盛Hatzius於2022年底已發出警告,摩根大通、美銀花旗的操盤者能不拍馬看齊?摩根大通的CEO戴蒙日前表示,他們管理的資產龐大,N月前已成立跨部門小組,每月開會,跟著是每星期開會,再跟著是每天開會,目前是每天開幾次會,必然嘛。不單摩根大通如此做,高盛、美銀花旗也會如此做,大家會「目及」住美債頂這隻灰犀牛甚麼?

一個要「目及」的,當然是美國債息的上升幅度,因為可以史為鑑。

在國債到頂前30天,市場美國債息會升(圖二),一直到問題解決為止。

當有國債上限爭拗時,美國VIX市場會有大波動,即無論好友淡友,可以隨時被國會爭拗,左一巴,右一巴。

問題來了,今時距耶倫6月1日的爆煲日,已不足15天,但未見美債息大升,以十年債息計還是在那3.5厘上下浮動,這是否反映:

1. 爆煲日是在6月1日之後;

2. 歷史未可為鑑,若是,這將會是另隻灰犀牛還是黑天鵝?

近日市場傳爆煲日不是6月1日,而是6月5至8日,時間只差那幾天,是不足以抑壓美債息因「爆煲?」急升的。

如此就要考慮是否另有黑天鵝成灰犀牛了,一個可能的灰犀牛是那寄泊於美聯儲局逾200億的RRP(見另文)。這個RRP於2021年3月時,只得3000億美元左右,如今已有逾2萬億。RRP可看成是市場上的呆資,如不是因投資策略被鎖定,就是資金持有者怕亂投資會蝕,就不如放在美聯儲局,安安全全地賺取蠅頭小利。但當市場波動,產生足夠利潤去對抗風險時,這批RRP會否突然出動做了個救災(無災風險利潤不會高)白武士?又或者,美儲局會否出奇招,不再給RRP提供利息,這批RRP自然會散出來。這個估計不是不可能,RRP的原意是防止美儲局將利息推低時,閒錢會在市場流竄,將市場利息推低至零以下,讓美息也是負利率。這是美聯儲局、美財政部、美元霸權者所不願見到的,因為美息為負時,會有不少資金流出美元,美匯便下,美入口通脹必升,怎好?

今時美息,無論是哪個年限,都已遠企零息之上,要以息誘閒資去寄泊於美聯儲局的意義已不大,不見得美聯儲局為何仍要付息予這些閒資,而不將部分RRP調動起來去活躍市場。

如美聯儲局真要趕RRP走,這會跟美債見頂而帶來的債息升,會打擂台,會怎紓解到流動性的緊絀,要走著瞧。總之,今時與2011、2013年鬥國債上限之別是當時沒有這2萬億的RRP水庫,如一旦放水,這將是灰犀牛還是黑天鵝?

摩根大通的跨部門應對國債爆煲小組,可以開極會都無用,都可以是後知後覺,關鍵在他們看哪一個資訊版面。看電視,見到大行的Trading Room有N個報價屏幕,不停地播data,這些跨部門應對國債爆煲小組是否從這些屏幕數據中可得到資訊去作對策?

可以,但都會慢幾拍。

筆者80年代炒美債,每當有重要數據公布前30秒左右,市場已郁,當然是郁對邊,筆者不明所以,問師傅點解有人估得咁準。師傅話,一個數據由所屬官方機構定案,到公布之時,經過幾多人手?決策者?秘書?打稿員?AND決策者的情婦?秘書的小白臉?打稿員的男友?有哪一環節可以百分百保密?

同樣,今次的提升國債上限談判,最先知道可否談攏的,不是拜登,不是耶倫,不是民主黨人,而是堅執要白宮削財赤的共和黨人。尤其是筆者於1月16日《美債違約》的那五位Freedom Caucus的死硬派,只要他們心念一轉(點解心念轉,點知啫),放你拜登一馬,債限危機即可解,那些應對國債爆煲小組成員,有無人脈去做到Freedom Caucus五人組的探針?肯定無,誰人有?

捨其老闆戴蒙,尚有何人有此能耐,到各大行的國債爆煲小組在屏幕上看到市場巨變而爭相奔告時,可能各大行的CEO或已飲完香檳,靜看風雲起。

我等散戶怎好?唉!這個債風雲,是對窮到只剩得錢的人才有刺激,對窮到只剩茅屋和番薯的人,是無乜影響的。

祝君荷包平安,笑看風雲。

美國隔夜反向附買回交易量(ON RRP)

聯邦公開市場委員會(FOMC)在2013年9月推出隔夜反向附買回操作(overnight reverse repurchase agreement, ON RRP)(圖三),並在2014年9月將其視為輔助貨幣政策工具,其運作方式是聯準會將債券出售給交易對手(交易商,貨幣市場基金,政府贊助機構及存款機構)吸納短端過剩的流動性,並在第二天回購該債券,此目的是避免短端利率下行至聯邦利率下限以下。

隔夜反向附買回也可稱為隔夜附賣回、隔夜逆回購。

