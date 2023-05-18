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18/05/2023

AI融入工作模式大勢所趨！打工仔所需7大新技能！微軟總監：員工要有求學求試的心態

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　　人工智能（AI）一詞成為全球熱話，不少港企引入AI技術，以提升生產力及競爭力，同時徹底改變辦公模式。有報告指出，「數碼債務」（Digital debt）阻礙企業創新發展。另8成受訪香港打工仔亦期望可藉AI工具，減輕工作負擔。

 

　　惟有專家提醒，盡管企業僅希望通過AI為人們賦能，而非裁減或取代人手；企業領導者有責任協助員工培養「AI思維」。

 

　　微軟（Microsoft）昨（17日）發布「AI將如何改變我們的工作模式？」為題的《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，揭示當企業領導層採用AI時，需要了解3大重點，包括：1.數碼債務，如使用電腦進行重複乏味的工作，正消耗員工創造力、2.AI成為員工的工作夥伴，以及3.每位員工須具備使用AI的能力。

 

83%受訪者盼藉AI 減工作負擔

 

　　報告又顯示，每位員工平均用57%時間與電郵交流、開會等團隊溝通，只有43%用於創意工作上，可見低效率的會議是損害生產力的首要因素。另有76%受訪的本港員工認為，缺乏足夠的時間和精力完成每日重複且乏味的工作，亦使他們無法為創新和策略進行思考。83%的受訪者則表示，會盡可能地將工作委託給AI，以減輕其工作量。

 

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊（右）認為，企業需協助員工培養AI思維。左為Microsoft香港首席營運總監許珮雯。（陳國峰攝）

 

　　Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊以備受熱議的ChatGPT為例，只花3個月，已達到1億用家的目標，證明現今世代對新科技的接受速度快，各方面的轉變及其帶來的影響亦會來得更快。她續指：「科技（應用）與公司的成功，與GDP的增長，是息息相關。你（企業）若要問何時才是開始（應用AI）的最合適時間，我會說now（現在）。」

 

　　然而人人都用AI，是否人人都懂得用AI？Microsoft香港首席營運總監許珮雯坦言，AI工具為人們帶來新的工作模式。在企業應用AI助其轉型時，「員工是企業最重要（的資源），若然員工無法跟隨公司的步伐，其轉型必然不會成功。」因此，企業應先培養「成長心態」（Growth Mindset）的企業文化，「要令大家的mindset（心態）準備好。」

 

學習雲技術 負責任用AI

 

　　她解釋，先從調整思維著手，是要確定員工接受新科技，並且有求學求試的心態。然後，企業便可按其業務需要，思考有哪些層面可以AI協助員工工作。繼而才引申至投資人才培訓，讓員工培育AI認知及技能。

 

　　雖然88%香港領導層，預期員工將需要擁有新技能；80%香港員工亦認為，自身缺乏合適技能來完成工作。許珮雯提醒，所謂AI能力，不只如何使用AI工具，還包括與AI相關雲技術基本原理、如何負責任地使用AI等。

 

 

 

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