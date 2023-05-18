Insider先識！經典葡菜「薯蓉青菜湯」！在家15分鐘搞定！香濃中帶蔬菜清新

薯蓉青菜湯的葡文名字是「Caldo Verde」，意思是「綠色的湯」，而這菜式被認為是葡萄牙的national dish，深受大家的喜愛，更是當地人出外用膳的必點菜餚。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦





澳葡式薯蓉青菜湯與傳統的葡萄牙湯做法略有不同 ，分別在於將用原來的羽衣甘藍改成芥蘭葉。只要用上乘的初榨橄欖油，便能在家裏做出充滿地中海味道的薯蓉青菜湯，大家都不妨一試啊！

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