春末夏初宜養脾。中醫認為，春天萬物生發，肝旺而脾弱，脾被肝所困，便容易出現腹脹、腹痛 ; 夏季則多雨潮濕，濕邪會令陽氣流失，脾遂易被濕所困，便出現無胃口、大便稀溏等症狀。在這春夏之交，養脾就顯得特別重要。

養脾重要，但「脾」究竟是甚麼 ? 脾臟其實位於腹部的左上方，在橫膈膜之下、胃部的後面，但中醫概念的「脾」不單指脾臟，也指人體消化系統。胃消化食物之後，便會產生人體所需要的「氣血津液」，收藏於脾臟，再輸送給其他臟腑使用，故中醫通常「脾胃」並稱，如「健脾」便會「開胃」，而以上與「脾失健運」有關的徵狀，自然涉及消化系統毛病。

脾臟位於腹部左上方，橫膈膜之下、胃部後面，但中醫的「脾」還包括消化系統。

十脾九虛 加速衰老

有「十脾九虛」之說，即「脾虛」的人高達9成 ! 中醫「八綱」概念中，有「虛」和「實」二綱，脾不實盈反而虛虧，當然不妙。根據明代繆希雍《神農本草經疏》所說，「脾虛」分為「十二證」(12種症候) ，性質各有不同，醫師要辨證論治：飲食勞倦，傷脾發熱，飲食不消化，屬脾氣虛；傷食必惡食，停食，為恣飲湯水或冷茶冷酒所致水腫，屬脾氣虛兼脾陰虛；噎膈屬氣血兩虛，由於血液衰小，而非痰氣壅逆所成。脾虛屬氣虛，健忘屬氣血兩虛；倦怠、嗜卧屬脾氣不足。脾虛腹痛，按之則止，屬血虛；痞氣(又稱「脾積」)，屬脾氣虛及氣鬱所致。

中醫認為，由於脾是氣血生化之源，脾虛，人的氣血也會虧虛，氣虛血弱便容易加速衰老。衰老最明顯的迹象是：脫髮、黑眼圈、皮膚鬆弛、皺紋增多、面色枯黃、精力下降。脾虛會令瘦者愈瘦，肥者愈肥。因此，在容貌和外觀上，注重養脾的人容顏會比同齡人年輕許多。

吃芡實粥 做手指操

知道脾虛甚麼屬性，會導致甚麼結果，都不及防治方法-----養脾那麼重要。養脾要配合季節，春天疏肝利膽之餘，還要少吃辛辣、油膩的食物，可免助陽外泄；夏天就不要淋雨和貪吹冷氣，宜早晚開窗，通風防暑。凍飲、凍食容易產生寒濕之邪，故要少吃寒涼、生冷的食物。此外，思慮過度也傷脾，可免則免。

防脾虛，有中醫師建議吃芡實粥，例如核桃芡實粥。芡實性平味甘，有助健脾養胃，益腎固精，但忌食過量，也須留意其他禁忌。網上另有簡單的手指操（圖），它根據中醫其中一個分支手診學的理論，認為手掌每個區域分屬不同的身體器官，5根手指與五臟互相對應，拇指指尖代表脾，指根代表胃，拇指多郁動，健脾腸胃通，不妨一試。

這個手指操只有這兩個動作：一、攤開手掌(如上圖)；二、弓起手指(如下圖) ，做完兩個動作為1次，每有空閒不妨反覆做5次。手指操雖然簡單，但身體狀況，每人有別，如有疑問，務必徵詢醫療專業人士意見。

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