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18/05/2023

【FOCUS】中亞峰會揭幕　「一路向西」有玄機

#一帶一路 #中亞 #能源
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 　　G7峰會周五（19日）廣島開鑼前一天，在古絲綢之路東方起點的西安，中國-中亞峰會周四（18日）先聲奪人揭幕。時值「意大利擬退團一帶一路」躋身G7應對中國議題之一，繼中國最高層去年9月疫情後首次外訪選擇中亞後，中國2023年「首場主場外交」再次聚焦中亞，到底有何玄機？

 

石油、天然氣、鈾資源豐富

 

　　7900萬人口，略超河北；3970億美元GDP，不及重慶──就是這樣不起眼的中亞，卻是全球經濟增長最快的地區，5個組成成員──哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦，個個「大隱隱於市」。

 


　　其中，哈薩克斯坦是全球最大鈾生產國，預計未來十年躋身全球前十大石油出口國；塔吉克斯坦佔全球水能近5%；土庫曼斯坦雄踞全球前五大天然氣資源國；烏茲別克斯坦是全球第二大棉花出口國。

 

　　除了資源，有世界最大連片陸地之稱的中亞，位處歐亞大陸核心，東接中國新疆，西臨里海，南邊是伊朗和阿富汗，北邊與俄羅斯為鄰。2011年首發的中歐班列，為現時世界最長的貨運鐵路線，途經的哈薩克斯坦正正是中亞腹地。

 

預告簽署多項重要政治文件

 

　　中亞對中國的戰略意義，從中國最高層2013年9月首次提出「絲綢之路經濟帶」倡議，以及去年9月疫情後首次出訪，均選擇其面積最大國家的哈薩克斯坦，可見一斑。今次峰會標誌中國──中亞合作步入新時代，預告簽署「多項重要政治文件」，將涉及經貿、投資、互聯互通等多個領域。

 


　　其中一大看點勢是能源合作，哈薩克斯坦能源部長周二就透露，正討論建設一條貫穿俄羅斯──哈薩克──中國的新的天然氣管道。倘若最終定論，將是繼中亞天然氣管道A/B/C線（土庫曼──烏茲別克──哈薩克──新疆）、D線（尚未完工）後，又一條來自中亞的能源大動脈。

 

　　此外，雙方還預計宣布新的免簽便利及促進貿易措施。鑑於中海油周二剛剛從阿聯酋接收首筆以人民幣結算的6.5萬噸液化天然氣，中國與中亞的貿易未來人民幣結算再添憧憬。

 

「強盛之時無不掩有西北」

 

　　再講深一層，如同百年前清政府的「海防　VS  塞防」之爭，時任軍機大臣左宗棠雖認為「二者並重」，但就強調「中國的山川形勝，皆起自西北，棄西部即棄中國」、「中國強盛之時，無不掩有西北」，相比經濟發達的東部地區，西部亦正被愈來愈多人視作穩定和突圍的重心。

 

　　看看中國去年天然氣、原油進口對外依存度分別高達40.2%、71.2%，在海上（經馬六甲）、東北（俄羅斯）、西南（緬甸）之外，鞏固西北方向的能源通道，或正正是中亞的最大戰略意義所在。

 

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