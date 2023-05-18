衍生工具互通強化人民幣國際化

筆者早前接受新華社訪問，分享自己對國家與國際資本市場互聯互通的發展，當中，訪問在早前刊登，報告亦同步分享了特區官員的觀點。筆者特別在本欄目分享自己的看法，目前內地債券市場居環球規模第二位，參考中國人民銀行上海總部數據，截至今年3月底，境外機構持有銀行間市場債券規模遠超三萬億元人民幣。隨著環球投資者對內地債券市場的參與程度不斷加深，風險管理工具的需求也與日俱增。

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「北向互換通」在本周正式啓動，為國家金融市場對外開放的重要進程，有利於推動人民幣國際化和銀行間利率衍生品市場進一步發展，為投資者提供便利的渠道，通過本地的金融基礎設施和熟悉的海外中介機構，進入流動性較好的在岸利率互換市場，有助於降低交易成本，提高對沖效率。



透過「北向互換通」，本地及其他國家和地區的境外投資者經由本地與內地基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場。「北向互換通」象徵著兩地金融市場融合的重要里程碑，新措施將為環球投資者提供更豐富的投資和風險管理工具，强化本地作為環球最大的離岸人民幣業務中心和風險管理中心的定位。



「北向互換通」的啓動，將與「債券通」形成良好的協同效應，為投資者進一步參與內地債券市場提供有利條件，提升國際投資者對人民幣債券的認可度和接受度，「北向互換通」同步為本地金融機構提供新的機遇，鞏固自身國際金融中心及離岸人民幣樞紐角色。下一步本地監管及金融機構將為國際投資者提供更多元化的利率風險及流動性管理工具，並優化現有互聯互通機制的操作安排。



「北向互換通」的正式上線將進一步鞏固中國金融市場對外開放的産品基礎，為環球投資者參與內地債券市場的投資提供更加完善及便利的風險管理工具，增强境外投資者更加深度參與內地債券及金融衍生品市場的信心，提升風險對沖效率和優化跨境投資環境，預計將吸引更多優質的境外投資者參與市場，讓投資者群體更加多元，這將推動金融市場的進一步開放和高質量的跨境合作，推動更大範圍且可持續的人民幣國際化進程，提升人民幣在環球市場的定位。