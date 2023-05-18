全城最人氣雲吞麵推介！超正手打蝦子撈/ 關注組力撐 / 百年老字號金魚尾雲吞 / 名廚都讚大地魚湯

講起魚蛋粉及燒味飯，雲吞麵或者是更能代表香港的美食，幾乎所有香港人及外地遊客都會喜歡！又薄又滑的雲吞皮，包著鮮味的蝦肉及豬肉，配上彈牙的麵條，最重要是那口香濃的大地魚湯，想起都令人流口水！

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必食雲吞麵推介01｜劉森記麵家：必食蝦子撈麵 竹昇麵超彈牙

位於深水埗的劉森記，除了深受區內居民受歡迎，連外國遊客都非常喜歡，特別是日本人，很多時候來香港玩也會慕名而來。最大特色是手打竹昇麵，份外彈牙，建議必加蝦子，香味大大提升。另外枱上還會擺放醃蘿蔔，供食客免費享用，不少食客都會為了這個醃蘿蔔來幫襯。

招牌蝦子撈麵，蝦子分量多到把麵條都遮蓋了！（圖片來源：IG@mkck.hk）

雲吞的蝦肉非常爽口，加超彈牙的手打竹昇麵，吃一碗似乎未夠喉！（圖片來源：IG@takahiro_dot_com）

除了桂林街的舊舖，還開了褔榮街新舖，後者比較舒適。（圖片來源：IG@takahiro_dot_com）

劉森記麵家

地址：深水埗桂林街48號地下

電話：2386 3533

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