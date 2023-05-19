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19/05/2023

首季1408宗涉款逾2600萬 呃個人資料刷卡 逾7成釣魚詐騙涉假電訊商

#釣魚詐騙案 #易通行 #網罪科網絡安全組 #葉卓譽
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　　【晴報專訊】網上騙案頻生，其中釣魚詐騙案件，近年不斷上升。警方指，今年首季共錄得1,408宗，佔整體科技罪行約2成，涉款約2,610萬元；有市民因被假冒電訊商網站的優惠吸引，輸入個人和信用卡資料後，被歹徒「碌卡」招致損失。

 

　　警方提醒，相關騙案有73.5%是假冒電訊公司，甚至有冒認「易通行」，且逾9成訊息涉由手機短訊或即時通訊軟件發出，籲市民不要隨便點擊相關連結。

 

陳女士被假電訊商網頁騙去信用卡號碼等個人資料，其信用卡在南韓網上平台被刷約2.4萬港元。（左為網罪科處理高級警司陳純青、右為網罪科總督察葉卓譽）

 

　　陳女士今年2月14日收到假冒本地電訊商的短訊，指其積分即將過期，她不虞有詐下點擊進入網頁，發現「電訊商」推出指定積分加1元，換取藍牙耳機優惠，遂輸入住所地址，以及信用卡號碼、到期日和安全碼等資料；但翌日接獲銀行通知，指有人用其信用卡在南韓網上平台刷了約2.4萬港元。她稱，現仍與銀行商討賠償事宜，惟事後不敢再用新信用卡或查看陌生人短訊。

 

51至60歲受害人 佔逾23%

 

　　據警方數字，今年首季共錄得7,361宗科技罪案，釣魚詐騙案佔1,408宗，男女受害人分別有619人及789人，年介18至78歲，當中51至60歲群組佔逾23%。警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指，今年首季釣魚詐騙案中有73.5%是假冒電訊公司、12.5%偽裝零售集團獎賞計劃，逾9成信息涉手機短訊或即時通訊軟件。

 

釣魚訊息常涉帳戶異常 積分到期

 

　　他表示，大部分釣魚訊息都聲稱市民帳戶有異常、積分到期等，要求市民點擊短訊內連結，從而騙取其個人資料作不法用途；又提醒騙徒偽冒的對象與市民生活息息相關，且會不斷改變犯案模式，由去年的郵遞服務、電子支付錢包等，到去年底延伸至電訊商、連鎖零售集團積分計劃、以至「易通行」、外地串流影音平台等，籲市民提高警覺。

 

　　網罪科網絡安全組總督察葉卓譽強調，騙徒會利用人的心理弱點行騙，如以「戶口即將作廢」等引起恐懼心理，或聲稱可提供優惠、退稅等，他舉例，今年1月有1名65歲會計師收到假冒電訊商短訊後，進入假網站「兌換獎賞」，並留下信用卡資料，數日後發現騙徒已使用其信用卡簽帳逾70萬元；另有大學生進入聲稱可免費賺取虛擬貨幣的網頁，並安裝瀏覽器擴充功能後，其電子錢包內約250萬港元虛幣貨即被轉走。

 

警方提醒市民，勿點擊不明訊息附上的連結。

 

　　他提醒，即使騙徒發短訊時可偽冒成正當機構，但內附網址串法與官方不一樣，且域名延伸可能較冷門，籲勿亂點擊不明來歷連結或輸入個人資料，如疑受騙應盡快報警及通知發卡銀行。

 

轉載自: 晴報

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