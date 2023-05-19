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19/05/2023

MIRROR四子暑假開騷 姜濤虛心接受泥魚孟提點

#Mirror #TFT #姜濤 #柳應廷 #盧瀚霆 #呂爵安 #江熚生
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　　【晴報專訊】MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）昨日出席記者會，宣布四子將於七月及八月舉行個人演唱會，而江熚生（AK）及陳卓賢（Ian）則在明年夏天開騷。姜濤早前被RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）狂寸，引起雙方粉絲罵戰，姜濤認同自己有不妥當的地方，並虛心接受前輩提點。

 

（左起）Jer、姜濤、Edan及Anson Lo對於單飛開騷大感興奮。

 

　　四子昨日吸引大批粉絲逼爆商場，打頭陣開騷的柳應廷笑言可能表演跳舞，盧瀚霆則想在個唱上表達自己的不同面向。姜濤表示需要練好唱歌跳舞基本功，希望屆時大家看到他有進步；Edan坦言擔心不夠歌開騷，會盡快推出更多新歌。問開騷時可會趁機曬肌？Anson Lo笑說︰「我唔係行sexy路線，係清爽路線，我都想勁過平時，但擔心條件唔夠，因為我身材唔夠柳應廷咁勁，我見過佢half body，佢大隻過我。」

 

　　姜濤早前在頒獎禮上向11位兄弟講心底話，遭泥鯭出po狂寸，昨日他表示︰「多謝任何人嘅提點，尤其係前輩，由入行到依家都提醒自己要虛心接受…我唔係一個好完美嘅人，好多時做咗好多嘢，的確返轉頭睇時都覺得有唔妥當嘅地方，但都秉持真誠嘅心，只要喺唔傷害任何人嘅前提下，日後都會表達自己想講嘅嘢。」

 

姜濤表示會秉持真誠的心。

 

Jer澄清錄TFT機會得一次

 

　　另外，姜濤、Anson Lo、Jer及李駿傑登上THE FIRST TAKE平台獻唱，但遭網民質疑後期加工造假，Jer澄清說︰「我相信TFT係好專業嘅平台，我哋的確得一次機會，所以先咁緊張。事前我哋做好多練習，四個人上咗個幾月堂，所以會畀自己90分。你話有無一啲後期mixing，咁一定有，因為佢哋會調整一啲balance上嘅嘢，但TFT就係想畀大家聽到最原本嘅歌手聲音，相信佢哋秉持呢個精神，亦相信佢哋嘅專業。」

 

四子登上TFT平台唱歌，但遭質疑造假。

轉載自: 晴報

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