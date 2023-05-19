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19/05/2023

《痞子無間道》再做肌肉擔當 朱敏瀚邊拍邊操︰今次露多啲

#周嘉洛 #朱敏瀚 #麥美恩 #王灝兒 #痞子無間道
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　　【晴報專訊】無綫新劇《痞子無間道》昨日於電視城舉行拜神儀式，該劇正拍攝得如火如荼，朱敏瀚（朱仔）及王灝兒（JW）透露為趕進度，下周將會四日不眠不休開工。再次成為「肌肉擔當」的朱仔，預告將會露得更多，為了以最佳狀態上鏡，惟有在片場就地取材「舉凳」。

 

JW與朱仔為迎接下周地獄式拍攝期做足準備。

 

　　周嘉洛、朱敏瀚、王灝兒和麥美恩等，昨日出席《痞子無間道》拜神儀式，麥美恩笑指已是連續三年在夏天拍古裝劇。朱仔透露《痞子無間道》故事及背景跟上一套的《痞子殿下》截然不同，他表示︰「九成係新，一成係延續，亦係第一輯嘅概念，會有彩蛋，好似有一幕，我哋着番上一輯嘅服裝去拍。（你繼續剝衫曬肌？）都會嘅，比上次露多咗。（要操得勁啲？）除咗今日（昨日）呢套衫，其他啲衫都無袖，都sexy，所以要操手臂，喺片場得閒都會拎下凳嚟練。」雖然要辛苦操肌，但吊威也和武打場面則相對減少，朱仔笑稱︰「今次露肉多，打少咗，口水多咗。」除此之外，朱仔對新劇造型大感滿意，「今輯唔使戴頭套，第一日出外景都覺得個頭好fit，啲衫又清爽咗，記得上一輯，用咗半個月同個頭套磨合。」

 

《痞子殿下》原班人馬拍攝《痞子無間道》，亦有加入新角色。（IG圖片）

 

預告拍足四日無得瞓

 

　　提到劇組開工兩個多月，炎夏降臨眾人拍外景更辛苦，JW更指本月23至26日要連踩四日無得瞓，她說︰「每日有四個鐘頭瞓已經賺咗，我已經準備咗頸枕、凳，喺廠搵啲安靜位補眠。」朱仔又稱拍攝時間緊迫，幸好未踏正炎夏，但有心理準備天氣愈來愈熱，惟有頂硬上。此外，周嘉洛則指今次拍攝順利，不及拍《痞子殿下》時辛苦，「上次要六、七日無得瞓，今次好好多。（再做搞笑擔當？）上次有張頴康，今次佢唔喺度，我亦無乜壓力，盡量享受拍攝。」

 

嘉洛坦言拍攝《痞子殿下》時超級辛苦，今次拍《痞子無間道》相對較舒服。

 

朱仔努力操出麒麟臂。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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