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19/05/2023

與李嘉床戲被刪感可惜 莊鍶敏：想攞番私人珍藏

#林夏薇 #莊鍶敏 #法言人 #一舞傾城 #李嘉
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　　【晴報專訊】莊鍶敏在新劇《一舞傾城》中飾演媽媽生，在首集即與李嘉上演床戰，相當重口味。她前晚出席活動時，坦言床戲因電視尺度所限，刪剩大頭鏡頭，令她大感可惜，更講笑指要問導演取回原裝片段珍藏。

 

不少網民笑指莊鍶敏與李嘉的床戲十分重口味。（資料圖片）

 

　　莊鍶敏前晚與林夏薇（薇薇）、張頴康、黃嘉樂及蔣祖曼等，出席劇集《法言人》慰勞宴。莊鍶敏自言播畢《法》劇後，《一舞傾城》即緊接推出，劇接劇令她大呼幸運。剛從馬來西亞回港的她，十分緊張觀眾對《一》劇的反應，她開心指朋友反映題材少見又有趣，希望劇集帶挈她有更多工作。

 

莊鍶敏劇透在《一舞傾城》中還有幾場親熱戲。

 

　　提到在《一》劇與李嘉的大膽床戲被大幅刪剪，只剩大頭露膊近鏡，莊鍶敏笑說︰「好慘呀，cut剩個頭，希望遲啲有加長版本或者花絮啦，好想問導演攞番嚟私人珍藏！我同李嘉仲有幾場床上戲，暫時未知cut成點。」她表示始終電視尺度所限，親熱戲大膽程度有限，她說︰「一定唔會露點，但就比較多動作。李嘉拍呢幾場床戲就尷尬啲，平時佢多數拍拳腳動作，今次就係愛情動作，拍嗰陣都有清場。」

 

林夏薇望《法言人》開續集

 

　　同場的薇薇對於《法言人》有好收視及口碑感非常高興，「觀眾又鍾意我同馬國明呢對CP，網民都話要重溫。」有觀眾表示二人在結局中未夠甜蜜，薇薇說︰「睇下有無續集，都希望原班人馬可以再開，因為好多朋友都覺得我哋『友情歲月』好溫馨。」

 

薇薇正忙拍新劇《逆天奇案2》。

轉載自: 晴報

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