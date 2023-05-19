  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

19/05/2023

美國經濟，風光不再

#美國經濟 #巴郡 #儲備貨幣 #美元
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美元作為世界儲備貨幣地位，美債違約、加息、通脹等危機，都令市場驚疑不定，擔心美國經濟真會爆煲。不過，市場萬般憂慮，還不及巴菲特最近一次在巴郡股東會上一錘定音：「美國經濟令人難以置信的繁盛年代正在結束。」（The incredible period for the U.S. economy is ending.）

 

　　股神的炒股智慧毋庸置疑，但在宏觀經濟，巴菲特又有多權威？如不信他，也要信他和芒格領導的巴郡。巴郡可謂是美國經濟的指標，旗下控股的公司，業務涵蓋保險、鐵路、公用事業及能源、日用品批發、汽車維修、家居及服裝零售、珠寶，甚至糖果、雪糕連鎖店等。正因業務遍及美國人日常生活各方面，遂最能反映目前美國經濟的實況和經濟展望。巴菲特說美國經濟，將由盛轉衰，自然有其根據。若看巴郡今年首季分別在鐵路（BNSF）及能源的業績倒退（圖一），便知他並非無的放矢。

 

 

儲備貨幣地位，取代需時

 

（shutterstock）

 

　　雖然巴菲特所言不虛，但他語焉不詳，今時美國經濟真的盛極而衰？美國經濟盛衰涉及很多因素，其中美元作為世界儲備貨幣地位就非常重要。橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）曾指美國欠下大量債務，並以印銀紙的方法把債務貨幣化，會令美國陷入危機。他又以史為鑑，在著作《變化中的世界秩序》中，以圖表顯示歷史上，一個帝國或國家的興衰與國民教育、創新及技術、整體競爭力、軍事力量、貿易、經濟生產、金融中心，以及世界儲備貨幣等8大因素的關係（圖二）。這8大因素先後發展，造就了一個國家的綜合國力，而最後亦會讓那個國家的貨幣，攀上世界儲備貨幣的地位。

 

 

　　根據Dalio的圖表，一個帝國的其他因素指標轉弱，包括經濟衰退，都不代表它的競爭力不會上升，只是不進則退，其他國家的競爭力增長比它快，此消彼長而已。放在今時，圖表預示了，哪怕所有因素的指標下滑，美元儲備貨幣的地位仍可維持40至50年，然後才會驟跌（見圖二紅色長方形框標示）。追溯歷史，美國國力早於1900至1910年已超越英國，直至1945年二戰後，美元才正式取代英鎊，成為世界儲備貨幣可為佐證。

 

世界經濟最怕，美元爆煲

 

　　那意味著，當攀上世界儲備貨幣地位之後，帝國貨幣價值即使下滑，它仍有約半個世紀的時間，維持地位，像百足之蟲，死而不僵。放在今時，即使現在美國佔全球貿易總量不再大，也不代表其他貨幣能取代美元，美國國力不斷下滑，其世界儲備貨幣地位亦不會失去。

 

　　雖然巴菲特也認為，目前沒有其他貨幣能取代美元成為世界儲備貨幣，但他指鮑威爾無法控制財政政策，恐會令美元失去全球儲備貨幣地位。最令人憂心的是，美元情況失控、爆煲，而這亦是世界經濟最大的不明朗因素。巴菲特警告，印銀紙（美元）要很審慎，若銀紙太多，演化成今時美國通脹所引發的連串危機，不但將難以修復，而且民眾亦因此對貨幣失去信心。

 

歐元挑戰美金，好夢成空

 

　　美元儲備貨幣的地位過去其實並不是沒有挑戰者。歐元體系無論人口及GDP都曾有挑戰美元的條件，如當日歐元各國真能執行「歐元之父」蒙代爾（Robert A. Mundell）的建議：落實搞好經濟，各國政府量入為出，歐元壯大並不是夢。可惜，歐元區貪心擴張，吸納希臘、東歐國家等「窮親戚」，要發債度日，才導致歐元代美元的好夢成空。如當年能傾妥俄羅斯廉價能源，配合歐洲技術，歐元並不是沒有可能成為儲備貨幣。

 

　　筆者於上月25日《對去美元化的誤解》文曾指出，貨幣有3大功能：貿易／交易、金融買賣／炒賣功能，以及儲藏財富。今時人民幣要務實做好貿易貨幣的角色，而不是要與美元爭「霸主」寶座，甚至妄想取代美元。

 

　　無論美國債務問題是否真可解決，以美國入不敷支「大花筒」的作風，實難以樂觀。可惜，投資者也只能要接受這個無奈而絕不完美的現實，也不得不接受美元在未來40至50年，仍繼續是世界儲備貨幣的事實。雖然投資難避以美元計價的資產，但巴菲特和芒格對投資於銀行股持審慎態度，以及他們近期只賣不買股票，而轉去買債的做法，可能對投資者會是一個訊號。


　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#美國經濟 #巴郡 #儲備貨幣 #美元

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk