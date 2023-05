美元作為世界儲備貨幣地位,美債違約、加息、通脹等危機,都令市場驚疑不定,擔心美國經濟真會爆煲。不過,市場萬般憂慮,還不及巴菲特最近一次在巴郡股東會上一錘定音:「美國經濟令人難以置信的繁盛年代正在結束。」(The incredible period for the U.S. economy is ending.)

股神的炒股智慧毋庸置疑,但在宏觀經濟,巴菲特又有多權威?如不信他,也要信他和芒格領導的巴郡。巴郡可謂是美國經濟的指標,旗下控股的公司,業務涵蓋保險、鐵路、公用事業及能源、日用品批發、汽車維修、家居及服裝零售、珠寶,甚至糖果、雪糕連鎖店等。正因業務遍及美國人日常生活各方面,遂最能反映目前美國經濟的實況和經濟展望。巴菲特說美國經濟,將由盛轉衰,自然有其根據。若看巴郡今年首季分別在鐵路(BNSF)及能源的業績倒退(圖一),便知他並非無的放矢。

儲備貨幣地位,取代需時

(shutterstock)

雖然巴菲特所言不虛,但他語焉不詳,今時美國經濟真的盛極而衰?美國經濟盛衰涉及很多因素,其中美元作為世界儲備貨幣地位就非常重要。橋水基金創辦人達利歐(Ray Dalio)曾指美國欠下大量債務,並以印銀紙的方法把債務貨幣化,會令美國陷入危機。他又以史為鑑,在著作《變化中的世界秩序》中,以圖表顯示歷史上,一個帝國或國家的興衰與國民教育、創新及技術、整體競爭力、軍事力量、貿易、經濟生產、金融中心,以及世界儲備貨幣等8大因素的關係(圖二)。這8大因素先後發展,造就了一個國家的綜合國力,而最後亦會讓那個國家的貨幣,攀上世界儲備貨幣的地位。

根據Dalio的圖表,一個帝國的其他因素指標轉弱,包括經濟衰退,都不代表它的競爭力不會上升,只是不進則退,其他國家的競爭力增長比它快,此消彼長而已。放在今時,圖表預示了,哪怕所有因素的指標下滑,美元儲備貨幣的地位仍可維持40至50年,然後才會驟跌(見圖二紅色長方形框標示)。追溯歷史,美國國力早於1900至1910年已超越英國,直至1945年二戰後,美元才正式取代英鎊,成為世界儲備貨幣可為佐證。

世界經濟最怕,美元爆煲

那意味著,當攀上世界儲備貨幣地位之後,帝國貨幣價值即使下滑,它仍有約半個世紀的時間,維持地位,像百足之蟲,死而不僵。放在今時,即使現在美國佔全球貿易總量不再大,也不代表其他貨幣能取代美元,美國國力不斷下滑,其世界儲備貨幣地位亦不會失去。

雖然巴菲特也認為,目前沒有其他貨幣能取代美元成為世界儲備貨幣,但他指鮑威爾無法控制財政政策,恐會令美元失去全球儲備貨幣地位。最令人憂心的是,美元情況失控、爆煲,而這亦是世界經濟最大的不明朗因素。巴菲特警告,印銀紙(美元)要很審慎,若銀紙太多,演化成今時美國通脹所引發的連串危機,不但將難以修復,而且民眾亦因此對貨幣失去信心。

歐元挑戰美金,好夢成空

美元儲備貨幣的地位過去其實並不是沒有挑戰者。歐元體系無論人口及GDP都曾有挑戰美元的條件,如當日歐元各國真能執行「歐元之父」蒙代爾(Robert A. Mundell)的建議:落實搞好經濟,各國政府量入為出,歐元壯大並不是夢。可惜,歐元區貪心擴張,吸納希臘、東歐國家等「窮親戚」,要發債度日,才導致歐元代美元的好夢成空。如當年能傾妥俄羅斯廉價能源,配合歐洲技術,歐元並不是沒有可能成為儲備貨幣。

筆者於上月25日《對去美元化的誤解》文曾指出,貨幣有3大功能:貿易/交易、金融買賣/炒賣功能,以及儲藏財富。今時人民幣要務實做好貿易貨幣的角色,而不是要與美元爭「霸主」寶座,甚至妄想取代美元。

無論美國債務問題是否真可解決,以美國入不敷支「大花筒」的作風,實難以樂觀。可惜,投資者也只能要接受這個無奈而絕不完美的現實,也不得不接受美元在未來40至50年,仍繼續是世界儲備貨幣的事實。雖然投資難避以美元計價的資產,但巴菲特和芒格對投資於銀行股持審慎態度,以及他們近期只賣不買股票,而轉去買債的做法,可能對投資者會是一個訊號。



