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19/05/2023

噴香水、做完運動最「惹蚊」！痕癢紅腫可用牙膏紓緩？醫生教你一招搞掂！

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　　春夏之際蚊蟲滋生，外出易成蚊子「大餐」。有皮膚科醫生表示，人的氣味和二氧化碳最易「惹蚊」，而使用香水或做完運動後產生的乳酸味更會令蚊蟲垂涎。如滿身「蚊癩」，因痕癢難擋而用手抓，將引發更大發炎反應，不單紅腫，甚至引發細菌感染，建議可藉冰敷紓緩，若問題嚴重，需要時可服食抗組織胺藥物或用外用類固醇藥膏塗抹患處。

 

皮膚科專科醫生林旭強

 

　　皮膚科專科醫生林旭強表示，蚊隻會被人的氣味和釋出的二氧化碳所吸引，除使用香水外，剛做完運動人士亦很易「惹蚊」，「因做運動時人體會產生乳酸，經汗水排出後，就容易引來蚊叮」。而在蚊叮後，蚊的口水會導致身體產生過敏反應，釋放出「組織胺」刺激皮膚，致患處紅腫和痕癢。

 

愈抓愈紅愈癢

 

　　他稱，蚊叮患處的情況因人而異，一般3至4日後患處的紅腫會慢慢消退，或較長約7日；惟如因痕癢，用手抓患處，就會刺激身體釋放出更多組織胺，引發更大發炎反應，反令患處更紅腫和痕癢；如患者本身皮膚有問題、如有濕疹，患處可能更紅腫，手抓後皮膚受損，增細菌感染風險，故任何情況下都不應抓患處。

 

　　他建議，可用冰或凍毛巾敷患處以紓緩腫脹和痕癢，同時令血管收縮，減少紅腫和發炎，需要時亦可服食抗組織胺藥物或用外用類固醇藥膏塗抹患處；至於坊間指可用牙膏、熱敷以至用蜜糖紓緩，他直言，以上方法都沒科學實證。

 

　　除蚊叮外，林旭強指春夏時節出沒較多的還包括蠓，若被叮咬，同樣可藉冰敷緩和患處不適，惟如發現患處見紅、出水、以至流膿等細菌感染迹象，就應求醫。

 

 

轉載自: 晴報

 

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