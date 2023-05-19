【Friday好政經】中美暫停「放狠話」外交 轉趨務實？

中美雙方的代表上周於維也納會晤，這是自「氣球事件」以來雙方首度有高官碰面。雙方累計進行超過8小時交談，官員表示會議「坦誠、具實質性和具建設性」，市場憧憬雙方未來或會有更多對話及互動。筆者指出是次新聞稿內容暫停「放狠話」，有別以往的外交策略對雙方關係有正面影響。

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