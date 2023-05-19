5大點心放題精選推介！$284豪食50款點心/ 150分鐘任食送蠔皇鮑魚酥/有埋任食片皮鴨

早上去酒樓吃一吃點心，再歎一杯茶，和朋友聊聊天，這樣的生活也不錯。有沒有人十分愛吃點心呢？今次為大家介紹一些任食的點心放題，有7折食凱悅軒、150分鐘點心放題再送蠔皇鮑魚酥、任食片皮鴨。總有一間啱你心水！

點心放題│1. 凱悅軒：7折食馳名蜜汁叉燒+山藥甘筍鮮蝦水晶包

位於香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒融合現代藝術與20年代傳統茶館，大家可以在這裏吃到地道中式佳餚及點心。凱悅軒每日供應的120分鐘午市點心放題，客人可任點任食粵式經典佳餚，另設素食點心菜單，適合素食人士。

凱悅軒午市點心放題原價為$368，但大家可以用早上10時至中午12時的早鳥優惠，最便宜有7折！先看看燒味前菜及點心，有馳名蜜汁叉燒、肉鬆豆腐、桂花蓮藕片、椒鹽雞軟骨、筍尖蝦餃皇、姬松茸素粉果、飛魚子燒賣、脆皮炸鮮奶、山藥甘筍鮮蝦水晶包、陳皮牛肉球等等。

而喜歡吃粥飯麵的朋友，可以試一試鮑貝北菇滑雞粥、星洲炆伊麵、酸菜魚片湯淮山麵。甜品方面就暫時只有2款，好像是相當滋潤的冰花雪耳木瓜糖水及山楂凍糕。

不過，要留意的是，如果大家要用早上10時至中午12時的早鳥優惠，就需要在中午12時前結帳及離座；而點心放題是不包括中國茶及飲品，所以餐廳會再收取茶芥費用及原價加一服務費。記得點心放題是兩位起計算，所以大家趕快約朋友一齊去吃吧！

凱悅軒

時間：早上10時至中午12時、下午12時30分至2時30分

價錢：$257.6（星期一至五早上10時至中午12時）、$312.8（星期六日早上10時至中午12時）、每位$368（下午12時30分至2時30分）

地址：香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒

詳情：https://www.tablecheck.com/zh-TW/shops/hyatt-regency-hong-kong-tsim-sha-tsui-chinese/reserve

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