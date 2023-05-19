執著勝利，渴求贏波；曼城為何能衝三冠？

曼城大破皇馬後，距離三冠王，只差三場比賽。

從聯賽落後到反超槍手衛冕在望；從上季被皇馬補時反勝到今屆4球大破對手。曼城還是那隊曼城，但心態轉變，令曼城銳變，若能今年首次贏得歐聯，順利完成三冠王，有機成為新豪門。

曼城和皇馬在首回合各踢半場好波，次回合卻一面倒，曼城強攻之下，皇馬毫無還擊之力。

班拿度施華的首球的假動作和妙射，第二球的乖巧頭槌，兩個入波都堪稱經典，也看出這是曼城球員平日鍛煉基本功紮實的成果；而他入波後，那股激動的心情，有如吐了一口烏氣，這也是曼城上下近年心情的縮影。

皇馬是否排錯陣，此刻已經不重要，但可以肯定的是，皇馬的球員已經失去了飢渴感；相反，曼城球員的爭勝心是無比強烈。

與其說皇馬去年再度奪冠，是球隊重拾輝煌，實際情況更應該是迴光返照，摩迪、卻奧斯和賓斯馬等，用盡了最後一分力。

皇馬輸波最大的問題在於防守，尤其是中場和邊路的防守，少了卡斯米路之後，曹亞文尼雖然有潛質，但太年輕，卻奧斯和摩迪又不是硬橋硬馬的防中，一甩位就無人可以填補。

如果說上屆的曼城輸波，是因為不敵皇馬的贏家心態，那麼今屆的曼城，就是用強大的進取心，擊敗皇馬已經失去的熱誠。

球員心態決定一切。

情況就如阿仙奴為何今季一直大部分時間穩坐榜首，但到了關鍵時刻卻「甩轆」。

槍手一眾年輕小將的確有衝勁有魄力，但就缺少了穩定性和經驗；球員過於緊張，頂不住壓力，最終連續4場失分，錯失奪冠的機會。

相反，曼城的球員知道怎樣一場一場應對，心態從容不迫，每場做好自己，等待對手失誤，最終等到反超機會，衛冕在望。

前隊長韋拉認為現時這班阿仙奴球員技術好，與曼城甚至不相上下，但心理質素和體能都不及對方；今季的結果雖然失望，但可以認清和對方的差距，下季要及時修正和改善，拉近與曼城距離。

信心，從來都是比賽的關鍵，甚至左右輸贏和賽果。

哥迪奧拿認為，上屆被皇馬反勝的經驗，令到曼城上下一整年都耿耿於懷；不過，曼城球員進入比賽之後，都表現出一股為勝利而來的決心，而事實大家也做到了。

正是對勝利的執著，讓曼城將皇馬比下去，後者並非沒有技術和戰意，只是歲月不饒人，摩迪和卻奧斯已經「無油」，力有不逮怎博？相反曼城中生代球員有心有力，贏波是意料中事。

曼城本週會主場面對車路士，以後者今季的狀態和表現，相信很難阻擋曼城在主場封王；而且這是曼城今季最後一個主場，相信球員都會博盡，希望在主場和球迷慶祝。

三冠王之路，曼城應該可以先過一關；至於餘下兩個杯賽，仍有變數，就如哥迪奧拿所講，要一場一場，一起言之尚早，不驕不餒，這就是心態決定一切。

韋斯咸昨晚擊敗荷甲阿爾克馬爾，將會在決賽與意甲的費倫天拿爭冠軍，這對莫耶斯和韋斯咸都是一個肯定。韋斯咸在聯賽有37分，距離降班區有6分距離，可以安心爭奪歐協聯冠軍。

修咸頓今季兩度炒領隊，但根據數據分析，哈辛赫圖開季14場取得12分，之後接手的兩位領隊，用了22場，都只是取得12分，如果繼續讓哈辛赫圖執教，修咸頓現時起碼有31分，還保有護級希望，而非篤定降班；可見換領隊並非萬能。