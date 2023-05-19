Huawei P60 Pro亮點：機背自然紋理獨一無二！拍攝能力出色、DxOMark Mobile相機分數全球最高！

主打攝影功能的Huawei P60 Pro正式在港發售，該手機擁有升級的XMAGE影像系列，提供極出色的拍攝能力，在DxOMark Mobile相機排名更以156分排第一。

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P60 Pro沿用上代P50 Pro的設計語言，機身同樣支援IP68防水防塵，鏡頭用上全新凝光之眼布局，將超光變鏡頭放至鏡頭模組中央。P60 Pro備有洛可可白與黑兩色選擇，其中洛可可白極有特色，主因機身採用了「凝光貝母工藝」，官方稱這個技術是將天然礦物珠粉融入手工製作，實現天然貝母般不可複製的自然紋理，令每部 P60 Pro的機背都是獨一無二。

P60 Pro相機用上全新介面，方便單手操作及調校設定。（圖片由作者提供）

支援熒幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

P60 Pro備有洛可可白與黑兩色選擇，其中洛可可白的機背較特别。（圖片由作者提供）

鏡頭用上全新凝光之眼布局，將超光變鏡頭放至鏡頭模組中央。（圖片由作者提供）

另一分别，是P60 Pro的四曲面熒幕換上微曲設計，令操作有更好的手感之餘，也更易於觀看熒幕邊緣的內容。這個6.67吋熒幕支援1-120Hz LTPO自適應刷新率、1,440Hz 高頻 PWM 調光、300Hz觸控採樣率、支援全局 P3 全色域管理等規格，更是全球首個獲得TÜV Rheinland專業色準雙重認⁠證的手機，還配以Huawei自家的崑崙玻璃保護，大大提升耐摔能力程度。

機頂設有可作全能遙控器使用的紅外線埠。（圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面並支援88W快速充電。（圖片由作者提供）

音量鍵和電源鍵設於機身右側。 （圖片由作者提供）

P60 Pro設有雙SIM插槽，支援雙卡雙待功能。（圖片由作者提供）

將數台洛可可白配色P60 Pro手機放在一起，就會看到每台手機的機背紋理是獨一無二。（圖片由作者提供）

P60 Pro提供了8GB + 256GB及12GB + 512GB兩個版本，採用Snapdragon 8+ Gen1 4G處理器、內置4,815mAh電池，支援88W有線快充⁠和50W無線快充，官方表示10分鐘能充至一半電量。值得留意是，P60 Pro跟機附送88W快速充電器設計比較特别，同時提供了USB-A及USB-C介面，但只能以單一介面為手機充電。

P60 Pro不單配備全新XD Fusion Pro 影像引擎，配備的4,800萬像素超聚光主鏡頭仍支援f／1.4-f／4.0十段可變物理光圈，也用上高透光鏡群和 RYYB 超感光感應器，最重要是4,800萬像素長焦鏡頭支援f／2.1光圈，結合RYYB 超感光感應器及三軸感測器位移防震系統，令進光量大幅提升。此外，手機亦搭配1,300萬像素超廣角鏡頭及1,300萬前置鏡頭。

P60 Pro整體拍攝功能和Mate 50 Pro沒分别，包括可調校物理光圈。（圖片由作者提供）

搭載的是EMUI 13平台，過往在HarmonyOS 3提供的功能均仍全面保留。（圖片由作者提供）

P60 Pro採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G處理器，安兔兔測試分數有接近86萬多。（圖片由作者提供）

P60 Pro超聚光主鏡頭可拍攝極細膩的成像。（圖片由作者提供）

配備全新4,800萬像素長焦鏡頭，在暗淡環境中仍能拍攝高品質相片。（圖片由作者提供）

總結

筆者試用完P60 Pro後有耳目一新的感覺，全新的洛可可白機背很有特色。事實上，單是拿著一台P60 Pro是看不出其特性，但若然將數台P60 Pro手機放在一起，就會看到每台手機的機背紋理是有明顯分别。至於相機功能，P60 Pro與過去的Huawei手機相若，但相機用上全新介面，方便單手操作及調校設定。

作業系統：EMUI 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G 3.2GHz八核

記憶體：8GB/12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,700 x 1,220像素，6.7吋多點觸控LTPO OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,300萬像素超廣角（前置） / 4,800 萬像素超聚光 + 1,300萬像素超廣角 + 4,800萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,815mAh

體積：161 x 74.5 x 8.3毫米

重量：200克

售價：$7,988 (8GB + 256GB) / $8,988 (12GB + 512GB)

查詢：Huawei 8128 8810