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22/05/2023

疑追劇獨出門 電鋸謀殺案包租婆遇害

#電鋸謀殺案
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　　【晴報專訊】元朗前晚發生恐怖電鋸謀殺案，5旬女死者為文苑村村民，與夫收租維生，住所距離兇案現場約300米外，據其夫向傳媒表示，與妻結婚數十載，子女已長大，夫婦倆習慣晚飯後到錦壆路河畔散步，出事前她因要追看電視劇，稍遲一步獨自出門，詎料途中慘遭殺害。而元朗警區重案組探員昨午再到死者村屋調查。

 

警方檢獲一把染血電鋸、一把30厘米長的牛肉刀及一對手套。（讀者提供）

 

　　54歲女死者姓劉，與人稱「球叔」的梁姓丈夫居住文苑村一村屋。據村民指，夫婦為包租公婆，出租貨倉及劏房，可謂生活無憂。據了解，兩夫婦的子女已長大，雖與父母不同住，惟子女亦居於同村，不時會返回父母家一起吃飯。

 

　　據「球叔」向傳媒表示，夫婦習慣晚飯後到錦壆路一帶散步句鐘，事發當晚妻子因要追看電視劇，他遂先離家散步，妻子則看畢電視劇後才出門，所以兩人「前後腳」相隔一段距離。詎料，她獨自散步至距住所約300米外，便慘遭人施襲遇害，與妻從此天人永隔，感傷心難過。

 

　　據文苑村村民馮先生表示，他僅在交租時與包租婆、即死者有接觸，覺得她為人隨和，即使有其他租客投訴，她亦會客氣地提醒對方執拾物品。馮又稱，劉婦為人醒目識計數，但不會催交租，前日早上曾與她閒談，對她突遭毒手喪命，感到驚愕。

 

毀容頸背刀傷 檢血電鋸牛肉刀等

 

　　兇案前晚7時許發生，警方接報指，有人發現一名女子昏迷倒卧在錦壆路東一行人路，警員到場後發現她身體多處受傷，頸及背有刀傷，臉容嚴重毀爛，更有數隻牙齒脫落，當場證實死亡，現場地下遺有一頂黑色鴨舌帽及一部手提電話。警方隨後在附近檢獲一把染血電鋸、一把30厘米長的牛肉刀及一對手套，疑與案有關。警方將案件列作謀殺，交由元朗警區重案組追查，死者遺體由仵工舁送殮房，待驗屍確定其死因。

 

探員前往死者寓所調查（讀者提供）

轉載自: 晴報

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