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22/05/2023

入行20年凍齡有術 2R變身商界女強人

#2R #黃婉君 #黃婉佩
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　　【晴報專訊】前女團2R的黃婉君（Rosanne）與黃婉佩（Race）是親姊妹，妹妹Race 2016年宣布嫁新加坡富商David Loh，並退出娛樂圈，組合正式解散。轉眼間，姊妹已榮升人母，沒有選擇做少奶奶享清福，反而變身商界女強人。Race與三妹黃婉球（Rhonda）成立的地產交易平台早前在紐約上市，非常威水；而大家姐Rosanne亦計劃創立有機嬰兒護膚品生意。

 

Rosanne（左）與Race同樣是凍齡美女，樣貌多年未變。

 

　　目前在新加坡定居的黃婉佩，近日回港探親兼順便宣傳，與家姐黃婉君及母親一起會見傳媒。相隔20年再次「合體」，Rosanne與Race由小妹妹變成人妻、人母，兩人凍齡有術，外表絲毫沒有改變。Race的地產生意早前在美國上市，她說︰「最初當然無諗過會上市，依家運作咗七年，公司可以提供一條龍服務，由按揭、裝修、搵律師等都有。」她希望不斷擴大生意版圖。

 

Rosanne（左）與Race同樣是凍齡美女，樣貌多年未變。（資料圖片）

 

從小學習營商之道

 

　　至於Rosanne亦計劃憑藉豐富的湊仔經驗，開拓嬰兒用品生意。「我大仔細個時對奶粉敏感引發哮喘，於是我發掘根源，搵出原因。佢又有皮膚問題，睇過好多專科醫生都話無得醫，又要聞氣又要食藥。當時佢只係得一歲幾，點可能要佢一生人都係咁，所以我做資料搜集，自己醫好個仔。」她對有機護膚產品甚有研究，亦修讀相關課程︰「我研究咗一隻成分天然嘅lotion，BB同孕婦都用得，亦研究緊洗面產品，遲啲就會推出，好想同多啲媽咪分享呢啲心得。」

 

　　黃家姊妹從小隨父母學習營商之道，現在她們都闖進商界，一家都是生意人。Rosanne說︰「自細爹哋就要我哋知道每一毫係點賺番嚟，咁就知道要點樣使錢。最初佢開golf用品生意，我放學就會去幫手。之後做曬相店，有十幾間舖，放假好多人曬相，我同爹哋做跑腿，拎啲菲林去唔同舖頭沖曬。」幾姊妹在耳濡目染下，累積生意經驗。

 

暫未計劃重組

 

　　現時流行集體回憶，但2R暫未計劃重組出歌，不過Rosanne最近成為韓國洗髮水的亞洲區代言人，更配合廣告灌錄新歌，「無諗過要做咁多宣傳，妹妹返嚟我都好忙，呢排都無乜理啲細路。」

 

Race與富商丈夫育有一子一女。（IG圖片）

 

Race（右）與三妹Rhonda經營地產生意，早前在紐約上市。（IG圖片）

 

2R的媽咪駐顏有術。

 

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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