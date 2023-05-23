「藝人」投資餐館多失敗

今次標題，為乜藝人要加引號？

因為，藝人其實可以變為醫生、律師、教師、高官、政客、球星……，總之，就是出身不是飲食界的人物！

上周娛樂版大字頭條，指某幾當時得令藝人合資開餐廳，上月啟業，但很快已經麻煩找上門，被指爆出金錢糾紛。

三子夾份做生意，短短一個月已經傳出不利消息，希望是假的啦。

內情未全面透露，且看逐步如何發展。

近年出席不少退休人士分享會，其中小弟再三叮囑任何專業人士，尤其公務員出身的，切勿切勿退休後投資做生意，尤其是餐館！

因為，佢地捱足一世才有幾百萬退休金，最佳方法是安安全全買政府年金、銀髮債券、公用股，令自己立於不敗之地，每月穩定收息，安安全全到人生終點。

但若一時手痕，試下做生意，咁就弊。因幾百萬（當然更要夾份）投資，可以極短時間化為烏有。因為，你無知，即時會變水魚，任劏，然後，付出「血淋淋的學費」。

事實，大家可有見過律師、醫生、明星經營餐館能成功，又年復一年賺大錢的呢？

我識人相當多，可惜，真係未見過。但說蝕到雞毛鴨血的例子，則見盡不少！

律師、醫生及明星，當紅的，搵錢易，在自己行頭巴巴閉，當然以為才華蓋世。兼且，賺下大量現金，自然心癢癢搵投資。

曾志偉多年來在內地及香港投資飲食業蝕去的錢，等於TVB工作的N倍年薪。

謝賢曾經營「啤酒城」，結果Total Loss。

馬德鐘投資的蠔吧，也極速結業。

香港有萬千「餐館蛇」（專透過幫人搞餐館搵食，瓣瓣賺佣，恰投資者唔熟行，冇時間，於是，在籌組過程中大掠特掠！），專引富有專業人士夾份投資，揚言做飲食生意，有大量現金收入，且香港大部分人乃為食鬼，只要有出色廚師（佢大把介紹），自然客似雲來，火速回本！「餐館蛇」為得水魚信任，再出一招：咁好搵，我也入股！

每人夾一千幾百萬。開業時，當然風風光光，娛樂版大幅報道，親朋戚友又或粉絲湧到，慕名而來幫襯。

發展落去會如何？「餐館蛇」由零開始掠水，由設計裝修到購買廚具，再到樓面設計及生財用具，全部過水狂濕腳，早已在眾多股東矇查查下賺去數百萬。然後，開張後，再夾埋廚房大佬及樓面經理，堅持做所有食材及物料買手，日日賺佣。更無恥的，將名貴食材天一半地一半運走。

一間酒樓，由零開始搞設計裝修，再到購置各類器材，動輒幾千萬。無知的外行人若儍下儍下學人「投資」，可以火速蝕死仍未天光！

眾多股東，包括律師醫生明星，本業忙到失魂，那來時間監察？事實，佢哋對飲食業運作也相當無知！

「餐館蛇」與蠱惑廚師的最大目的，是以最短時間吸乾一眾股東投資後，立即起身去搵第二條群水魚。

李龍基當紅時收入天文數字，但胡亂投資酒廊及酒樓，也極速蝕去雙倍的「天文數字」，搞到借貴利及拍三級片還債。

以上事件，多年來我見盡一次又一次上演。但一次又一次有傻佬入籠任劏。

人生，就是一個不斷交學費的旅程！