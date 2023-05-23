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23/05/2023

美國無償軍援台灣，背後要付甚麼代價？

#台灣 #無償軍援 #軍購 #主導權
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　近期美國將無償軍援台灣5億美元，成為島內綠營政治人物吹噓為台美關係「堅若磐石」的象徵。然而「天下沒有白吃的午餐」，台灣收了這筆所謂的「大禮」之後，是否能如願加強戰力和拉近台美關係？終於有誠實的綠營官員忍不住出來戳破盲點。

 

　　美國國防部長奧斯汀上周在參議院聽證會證實，美國將很快透過國會去年授權的「總統撥款權」，向台灣提供無償軍援之際，台灣的前防長、現任退除役官兵輔導委員會主委馮世寬回應傳媒針對此事的詢問時，坦白的說出心裏話：「突然間接到無償的援助，一定會付出不可預計的代價。至於代價是甚麼？我無法回答你們。」

 

外傳美國對台5億美元軍援包含刺針飛彈。

 

　　根據外國傳媒報導，美國對台軍售延後交貨情況嚴重，累積金額近190億美元，包括美國計劃將台灣打造成「豪豬」（又稱箭豬）的重要武器：208枚標槍飛彈以及215枚刺針飛彈。美國以援助烏克蘭導致庫存不足等理由，推遲交付台灣急需的武器，卻透露在5億美元軍援清單內，可能包括：刺針防空飛彈、拖式反裝甲飛彈與標槍反裝甲飛彈等。

 

　　過去台灣軍購起碼是軍方依照防衛規劃，向美方提出需要的武器清單，再經美國評估後完成軍購程序。現在軍援開了先例，就是美國自己評估台灣需要哪些武器，直接要台灣接收。這個先例被解讀為就此讓台灣的防衛政策轉向，進而乖乖依照美方近期提出的論點部署。美國更進一步掌控台灣的國防主導權。

 

部分美國學者和前官員認為，台海戰爭應讓解放軍登陸以巷戰和城市游擊戰拖延戰事。

 

　　近期美國學者和前官員紛紛提出新的所謂「毀台論」。過往台灣軍方在兩岸戰爭的構想，是阻絕於境外、殲敵於灘頭，用空軍、海軍不讓解放軍登陸上岸，陸軍是在灘頭最後一道防線。現在美方專家提出的戰法，是戰爭初期海軍和空軍先撤離到安全地點保留實力，引誘對方深入台灣本島，然後以巷戰和游擊戰拖延。除了以拖延戰術等待美國可能派出的援軍之外，更大目的是延長戰事時間，以便拖累中國大陸的國力。5億美元可能的軍備清單，正好符合在島內長期作戰的武器。

 

　　美國聲稱是比照烏克蘭模式軍援台灣，問題是俄烏會爆發戰爭的其中一個原因，正是美國在背後挑動而爆發。台灣照單全收美國軍援後，會不會逐漸步上烏克蘭後塵，讓人擔憂。

 

　　當然，台灣不是人人都盲從民進黨當局的親美主張，去年蔡英文附和美國，將義務兵役從四個月延長為一年時，就有政治團體在年底「九合一地方選舉」前提出「票投民進黨，青年上戰場」。明年總統大選競選活動已隨著國、民兩黨推出候選人正式起跑，而台海和平以及前景將是備受關切的重大議題。「票投民進黨，台灣變戰場」，將成為一味親美的綠營必須面對的質疑。

 

 

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