【FX MONDAY】徐茂洪：美國衰退縱難免 年內利率料不變

嘉賓：Z.com Forex外匯研究部經理 徐茂洪

美國債務上限問題懸而未決，FOMC決策委員—明尼阿波里斯聯儲行行長卡什卡尼表示，他反對宣稱當局已完成加息以壓抑通脹的觀點，但明白當局或在6月暫停加息的考慮。美國今年首季GDP預估按年增速急降至1.1%，美國會一如聯儲局估計般在今年陷入經濟衰退嗎？然而，主席鮑威爾多次表明不會在今年減息，多名聯儲局官員更表示需要進一步加息，但市場預期FOMC最快在今年9月減息，在訊息混亂的情況下，[美元]匯價（USD）下半年的表現將會如何？

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