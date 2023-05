快活保養 | 患糖尿病命運可逆轉？穩定血糖8大方法︰停用這東西！邊種生果要多吃？

保持血糖穩定是相當重要的,尤其是人到中年,要慎防第二型糖尿病(Type 2 diabetes) 。若未有糖尿病,但家族成員已有,又或是糖尿病前期(Prediabetes–即血糖高於正常值,但卻還未達第二型糖尿病診斷標準的階段),靠積極改變飲食習慣和適當運動,很大機會可以逆轉患糖尿病的命運(但若已患上糖尿病,那就要依足醫生指示)。

(圖片來源:unsplash)

想保持血糖穩定,除了控制糖份和醣份的吸收之外,有以下幾點可作參考:

(1)礦物質鉻(Chromium):

已有足夠研究支持這種礦物質特別能夠幫助穩定血糖。含豐富鉻的食物有:貝殼類可海產(特別是青口)、西蘭花、啤酒酵母、果仁、香蕉等,配合維他命C效果更好。亦可用鉻(chromium picolinate)補充劑,用最低而安全的200mcg便可。有一些硏究(如刊登在Diabetes Care 2006年 29(8)期刊, “Chromium picolinate supplementation attenuates body weight gain and increases insulin sensitivity in subjects with type 2 diabetes)更發現給病人補充鉻,甚至可以幫助患上第二型糖尿病的病人增加他們身體對胰島素的敏感度。另外有一些研究已證實, 第二型糖尿病的人,身體的鉻含量比較低, 在這些病人身上,給他們補充鉻, 效果比較明顯。香港也有醫務所可做含鉻量測試,想做這項測試的讀者,一定要求是要做含鉻量的 “ Intracellular test” (細胞內的測試) 而非其他。

(2)多吃薑和薑黃:

它們已被証實可以預防胰島素抗性(insulin resistance)和幫助穩定血糖。

(圖片來源:unsplash)

(3)早餐越少糖,越能整日也保持血糖以平穩

高蛋白質低糖的早餐能減少往後的時間出現忽然嗜甜的情況。

(4)停用代糖。

(5)多吃莓類(berries)生果,它們釋放糖份比其他生果慢,可減少血糖大上大落的機會。

(6)肉桂可幫助減低嗜甜的心癮。

(7)多喝水,皆因脫水會令人感到肚餓。

(8)運動亦對預防胰島素抗性有非常大的幫助,而且效果可以維持24小時之久(當然要視乎甚麼運動和做了多久)

凡事一分耕耘一分收穫,自己的保養也如是。